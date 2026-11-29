Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, bugün sarı-lacivertli camianın dernek başkanlarıyla bir araya geldi.

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HABERİN ÖZETİ Fenerbahçe'den zehir zemberek 'Aziz Yıldırım' açıklaması: "Açık bir manipülasyon" Fenerbahçe, sözde gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun derneklerle yapılan toplantı hakkında kamuoyunu yanıltmaya yönelik algı oluşturma çabasına giriştiğini belirterek bu tür operasyonlara itibar edilmemesi çağrısında bulundu. Fenerbahçe, Sercan Hamzaoğlu'nun gazetecilik sorumluluğundan uzaklaştığını ve kamuoyunu yanıltmaya çalıştığını ifade etti. Yaşanmamış diyalogları haberleştirmek ve söylenmemiş sözleri kişilere atfetmenin gazetecilik değil, açık bir manipülasyon olduğu belirtildi. Bu yaklaşımın, verimli geçen toplantının ortaya koyduğu birlik ve beraberlik iradesine gölge düşürme girişimi olduğu vurgulandı. Fenerbahçe camiası, birlik ve beraberliği hedef alan algı operasyonlarına itibar etmemeye çağrıldı.

Toplantının olaylı başladığına dair iddialar üzerine sarı-lacivertlilerden konuyla ilgili yalanlama geldi.

Fenerbahçe'nin açıklaması şöyle:

"Fenerbahçe ortak paydasında birleşmek amacıyla derneklerimizle gerçekleştirdiğimiz toplantıyı dahi çarpıtmaya çalışan sözde gazeteci Sercan Hamzaoğlu, bir kez daha gazetecilik sorumluluğundan uzaklaşarak kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir algı oluşturma çabasına girişmiştir.

"AÇIK BİR MANİPÜLASYONDUR"

Yaşanmamış diyalogları haberleştirmek, söylenmemiş sözleri kişilere atfetmek gazetecilik değil, açık bir manipülasyondur. Bu yaklaşım, son derece verimli geçen toplantımızın ortaya koyduğu birlik ve beraberlik iradesine gölge düşürme girişiminden başka bir şey değildir. Büyük Fenerbahçe camiasını, birlik ve beraberliğimizi hedef alan bu tür algı operasyonlarına itibar etmemeye çağırıyoruz."

https://x.com/Fenerbahce/status/2126998183024943272