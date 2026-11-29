Ukraynalı savaş sağlık görevlisi Halyna Hrytseniak, 19 ay boyunca Rus esaretinde korkunç günler yaşadığını anlattı. 31 yaşındaki asker, serbest bırakılmasının üzerinden neredeyse 3 yıl geçmesine rağmen, Rus gardiyanlar tarafından işkence gören diğer mahkumların çığlıklarının hala kabuslarında olduğunu ifade etti.

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HABERİN ÖZETİ Ukraynalı kadın asker, Rus esaretindeki dehşet dolu günleri anlattı: Dışkı kaplı hücre, kurtçuk dolu yulaf lapası... Ukraynalı savaş sağlık görevlisi Halyna Hrytseniak, 19 ay süren Rus esaretindeki korkunç deneyimlerini ve yaşadığı işkenceleri anlattı. Hrytseniak, Rus gardiyanlar tarafından işkence gören diğer mahkumların çığlıklarının hala kabuslarına girdiğini belirtti. Kıdemli muharebe sağlık görevlisi olarak görev yapan Hrytseniak, 16 Mayıs 2022'de Azovstal'daki savunmadan sonra esir alındı. Esir tutulduğu hücrelerde, yetersiz beslenme, kurtçuklu yulaf lapası, etsiz sulu çorba ve kendi dışkılarıyla kaplı koşullarla karşılaştığını aktardı. Rus hapishanesine nakledildikten sonra fiziksel, cinsel ve zihinsel işkencelere maruz kaldığını ifade etti. Rus sorgu görevlileri tarafından, Ukraynalı askerlerin sivilleri işkence edip öldürdüğüne dair yalan ifade vermeye zorlandı. 1 yıl, 7 ay ve 14 gün süren esaretin ardından 3 Ocak 2024'te serbest bırakıldı ve ülkesine hizmet etmeye devam ediyor.

''DEĞERLERDEN VE İNSANLIKTAN YOKSUN''

Daily Mail'e konuşan Ukraynalı asker, 'değerlerden ve insanlıktan yoksun' olarak tanımladığı o günlerdeki travmalarına rağmen ülkesine hizmet için geri döndüğünü söyledi.

Halyna Hrytseniak, Rusya'nın saldırılarına başladığı 2022 yılında 36. Bağımsız Deniz Piyade Tugayı'nın Deniz Piyade Taburu'nda kıdemli muharebe sağlık görevlisi olarak görev yapıyordu. Vodiane ve Pavlopil yerleşimleri arasındaki alanda, savunmanın ön saflarında görevlendirildi. 16 Mayıs 2022 gecesi Azovstal'daki Ukraynalı savunmacıların ele geçirilmesi başladı ve bir otobüse bindirildi.

Olevnika'ya götürüldüğünü anlatan Halyna, hücrelerin 6 kişilik inşa edilmiş olmasına rağmen 29 kadınla beraber kaldığını ve birçok mahkumun yerde yattığını anlattı. Erkek askerler ise 150 kişilik bir hücrede 700 kişi kadarlardı.

KURTÇUK DOLU YULAF LAPASI VE ETSİZ SULU ÇORBA

Tüm hücre için sadece birkaç şişe su verildiğini söyleyen Ukraynalı asker, yemekler için de ''O kadar berbattı ki, ona yemek demek bile cömertlik olurdu.'' ifadelerini kullandı. Mahkumlara kurtçuk dolu yulaf lapası ve etsiz sulu çorba verildiğini söyleyen asker, bunların da ciddi beslenme yetersizliğine yol açtığını dile getirdi. Hayatta kalmalarını sağlayan tek şeyin ekmek olduğunu onun da her geçen ay miktarının azaldığını söyledi.

DIŞKILARLA KAPLI HÜCRE

Zamanlarının çoğunun güneşi hiç görmeden geçtiğini anlatan Halyna, bir keresinde kanalizasyon sisteminin arızalanması nedeniyle zemin kendi dışkılarıyla kaplıyken hücrelerinde kalmaya zorlandığını söyledi.

FİZİKSEL, CİNSEL, ZİHİNSEL İŞKENCE

2022 sonbaharında bir Rus hapishanesine nakledildikten sonra Halyna, başlangıçta biraz iyileşen koşulların hızla kötüleştiğini ve Olenivka'da hiç karşılaşmadığı türden şiddetli fiziksel ve psikolojik işkencelerle karşılaştığını anlattı.

Fiziksel, cinsel ve zihinsel işkenceye maruz kaldıklarını söyleyen Ukraynalı asker, "Kadınlara bazen erkeklerden daha acımasızca işkence yapılıyordu" dedi ve daha fazla ayrıntıya girmekten kaçındı.

YALAN İFADEYE ZORLADILAR

Rus sorgu görevlilerinin işlemediği bir suçu itiraf ettirmeye çalıştığını aktaran Halyna, 'Ukraynalı askerlerin Mariupol'da sivilleri işkence edip öldürdüğüne' dair yalan bir ifade vermesinin istendiğini söyledi. Ayrıca Rus vatansever şarkıları ve şiirleri ezberlemeye zorlandı.

Kendisinin gördüğü işkencenin yanı sıra diğer mahkumların da işkence sırasında attığı çığlıklar nedeniyle uyuyamadığını anlatan Ukraynalı asker, "Rusya'da ne gelenekler, ne kurallar, ne de insanlığın temel ahlaki değerleri var" dedi.

YAKLAŞIK 2 YILLIK ESARET

Halyna, bir yıl, yedi ay ve on dört gün süren esaretin ardından serbest bırakıldı. 3 Ocak 2024'te hücresinden çıkarıldı, kıyafetleri kendisine geri verildi ve bir minibüse bindirildi. İlk başta bir başka yere nakledileceğini zannettiğini anlatan Halyna kendisine yaklaşık 2 yıldır görmediği temel nezaketin gösterilmesiyle ülkesine döneceğini anladığını söyledi.

Esir hayatının son bulmasının ardından en duygusal anlardan birini, uzun bir aradan sonra annesinin sesini duyduğunda yaşadığını söyleyen Halyna geri döndüğünde esaret altındaki son kadın deniz piyadesiydi.

ÜLKESİNE HİZMETİ SÜRDÜRÜYOR

Halyna'nın da içinde olduğu esir takasında 213 asker ve astsubay, 11 subay ve altı sivilin de bulunduğu 230 kişi ailelerine geri gönderildi. Bu arada 248 Rus esir de iade edildi.

Halyna şimdilerde tüm yaşadıklarına rağmen ülkesinde savaş sağlık görevlisi olarak hizmet vermeye devam ediyor. Şu anda özel amaçlı bir taburda polis memuru olarak görev yapıyor.