Brezilya'nın Santa Catarina eyaletinde bulunan Porto Belo şehrinde, iki ağabey, o dönem 7 yaşında olan kız kardeşlerine cinsel istismarda bulunan Sandro Boeira de Souza'yı öldürmekle suçlanıyordu. Geçtiğimiz gün ikisi de beraat etti.

5 SENE SONRA SERBEST KALDI

Öldürülen Souza, 2020 yılının Aralık ayında çocuğa cinsel istismardan tutuklandı. Çocuğa yönelik cinsel istismar suçundan yargılanan Souza, 2021 yılında 9 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. İki kardeşin avukatı Matheus Fernando da Silva Cabral, kız çocuğunun istismara uğradığında 7 yaşında olduğunu belirtti.

Souza, 2025 yılında cezasının kalan bölümünü belirli koşullar altında cezaevi dışında çekmek üzere serbest bırakıldı. Bu sırada cezasının tamamlanmasına üç yıldan fazla süre bulunuyordu.

CEZAEVİNDEN ÇIKTI ÇOCUĞU TAKİBE BAŞLADI

Ağabeylerin Avukatı Cabral'ın aktarımına göre, Souza serbest kalmasının ardından istismar ettiği çocuğun ailesinin yaşadığı evin yakınlarında dolaşmaya başladı. Cabral, kız çocuğunun bir gün otobüs durağında beklerken Souza'nın kendisini uzaktan izlediğini fark ettiğini ve ağlayarak büyükannesinin yanına koştuğunu anlattı. Avukat, bugün 14 yaşında olduğunu belirttiği kız çocuğunun yaşadığı istismar nedeniyle psikolojik desteğe ihtiyaç duyduğunu söyledi.

AĞABEYLER ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU

İstismara uğrayan çocuğun ağabeyleri, şubat ayında Souza ile yolda karşılaştı. Kız kardeşlerini rahatsız etmemesini söyleyen kardeşler ile Souza arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kardeşlerden biri çevredeki inşaat alanından aldığı tahta parçasıyla Souza'ya vurduğu belirtildi. İki kardeş daha sonra olay yerinden ayrıldı.

Hastaneye kaldırılan Souza, olaydan 20 ila 25 gün sonra hayatını kaybetti.

SAVCILIK İTİRAZI

İki kardeş, düzenlenen operasyonla 14 Mayıs'ta yakalandı ve tutuklandı. Kardeşler hakkında 3 ayrı ağırlaştırıcı neden kapsamında kasten öldürmeden dava açıldı. avcılık, cinayetin intikam amacıyla işlendiğini öne sürdü. Ayrıca savcılık, Souza'nın cinsel istismar suçundan aldığı mahkumiyet kararının ve kız çocuğunun video kaydına alınan ifadesinin jüriye sunulmamasını talep etti.

MAHKEME İTİRAZI KABUL ETMEDİ

Davaya bakan hâkim Bruno Rosa Balbe, mahkûmiyet kararının okunmasına ve videonun istismarın kız çocuğu üzerindeki etkilerini anlatan bölümünün gösterilmesine izin verdi. Ancak istismarın ayrıntılarının aktarılmasını ve kız çocuğunun isminin açıklanmasını yasakladı.

MERHAMET GEREKÇESİYLE BERAAT

27 Kasım'da görülen duruşmada halk jürisi, iki kardeşin de beraatine karar verdi. Kararın açıklanmasının ardından kardeşler, savunma avukatlarına sarıldı. Avukat Cabral, jürinin merhamet gerekçesiyle beraat kararı verdiğini ve iki kardeş hakkında bu dava kapsamında tahliye kararı çıkarıldığını açıkladı.

BREZİLYA'DA BU MÜMKÜN!

Brezilya hukukunda halk jürisi, suçun işlendiğini ve sanıkların suçu işlediğini kabul etmesine rağmen merhamet gerekçesiyle beraat kararı verebiliyor. Jüri, beraat kararının gerekçesini açıklamak zorunda değil.

Brezilya Federal Yüksek Mahkemesi'nin Ekim 2024'te aldığı karar uyarınca savcılık, dosyadaki delillere açıkça aykırı olduğunu düşündüğü beraat kararlarına itiraz edebiliyor. Ancak merhamet gerekçesinin duruşma tutanağına geçirilmesi ve hukuki koşulları karşılaması durumunda yeniden yargılama yapılmayabiliyor.