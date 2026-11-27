Yeni Zelanda'nın en büyük süt üreticilerinden olan Fonterra 22 milyon litre sütü tarlalara dökmek için izin istedi. Şirket bu durumun sadece gerekli olması durumunda gerçekleşebileceğini bildirdi.

Şirket, tesislerinin yetersiz kalması durumunda yaklaşık 9 olimpik yüzme havuzunu dolduracak büyüklükte sütü imha etmelerinin gerekeceğini bu yüzden bu yönteme başvurduğunu açıkladı.

Çevre kuruluşları ise bu imha yöntemine tepki gösterdi. Şirketten konuya ilişkin ek bilgiler istendi. Çevre kuruluşları, hayat pahalılığının arttığı bir dönemde milyonlarca litre sütün imha edilmesine neden olacak başvuruya tepki gösterirken söz konusu miktarın ülkede yaşayan her bir kişiye dört litreden fazla süt dağıtılmasına yeteceği vurgulandı.

İMHA İÇİN 2 İHTİMAL VAR

Fonterra, Canterbury bölgesinde yer alan Clandeboye, Darfield ve Studholme tesislerinde geçerli olan yedi çevre izninin kapsamını genişletmek isterken söz konusu plana göre, işlenemeyen çiğ süt, mevcut atık su sistemlerine karıştırılarak tarım arazilerinde kullanılacak.

Bir başka yöntemde ise, süt, tankerlerle arazilere taşınarak doğrudan toprağa dökülecek ya da toprağın altına enjekte edilecek.

Şirket yetkilileri bu durumun keyfi bir nedenle kullanılmayacağını, elektrik kesintisi ya da doğal afet gibi beklenmedik durumlarda uygulamaya geçeceğini ifade etti.

Öte yandan Yeni Zelanda'da 2025-2026 sezonunda süt üretimi 21,8 milyar litreye ulaşarak rekora imza atarken Canterbury bölgesindeki inek sayısı ise 970 bini geçti.

Şirket tarafından yapılan başvurunun ise henüz onaylanmadığı ifade edildi.