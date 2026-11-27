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İstanbul
ABD'nin New Mexico eyaletindeki bir hapishanede kalan 26 yaşındaki Rebecca Taylor, hamileliği nedeniyle cezaevi görevlileri tarafından doktora götürüldü. Doktor randevusunun ardından cezaevi aracıyla dönerken görevliler yemek almak için durdu. Bu esnada Rebecca aracın kontrolünü ele geçirdi.
New Mexico Ceza İnfaz Kurumu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, aracın ve mahkum tulumunun daha sonra ele geçirildiğini ancak Taylor'ın hala "kaçak" olduğunu bildirdi.
Açıklamada, Taylor'ın çok sayıda hırsızlık ve haneye tecavüz suçlamasıyla cezaevine girdiği belirtilerek, bulunması için geniş çaplı arama başlatıldığı kaydedildi.
Öte yandan yerel basında, Taylor'ın hamileliğinin ileri aşamada olması nedeniyle araçta kelepçeli olmadığı bilgisine yer verildi.