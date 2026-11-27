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İstanbul
Güney Kore, 3 Kasım'da Ulleung Adası yakınlarındaki uluslararası sularda sürüklenen balıkçı teknesindeki 7 kişiyi kurtardı. Tekne, Güney Kore ordusu ve sahil güvenlik yetkilileri tarafından çekilerek kurtarıldı.
Güney Kore'nin Birleşmiş Milletler Komutanlığı ile ortaklaşa yürütülen bir soruşturma sonucunda 6 kişiyi istekleri doğrultusunda ülkelerine iade etme kararı aldığı belirtildi.
Teknedeki 7'nci kişinin Güney Kore'de kalmak istediği ve Kuzey Kore'den iltica eden biri olarak koruma altına alınacağı aktarıldı.
6 Kuzey Korelinin ise sabah saatlerinde balıkçı teknesiyle deniz sınırından ülkelerine gönderildiği bildirildi.
Güney Kore, Kuzey Korelileri kendi vatandaşları olarak kabul ediyor ve iltica edenlere koruma sağlıyor.