Güney Kore, 3 Kasım'da Ulleung Adası yakınlarındaki uluslararası sularda sürüklenen balıkçı teknesindeki 7 kişiyi kurtardı. Tekne, Güney Kore ordusu ve sahil güvenlik yetkilileri tarafından çekilerek kurtarıldı.

6 KİŞİ KUZEY KORE'YE İADE EDİLECEK

Güney Kore'nin Birleşmiş Milletler Komutanlığı ile ortaklaşa yürütülen bir soruşturma sonucunda 6 kişiyi istekleri doğrultusunda ülkelerine iade etme kararı aldığı belirtildi.

1 KİŞİ İLTİCA ETTİ

Teknedeki 7'nci kişinin Güney Kore'de kalmak istediği ve Kuzey Kore'den iltica eden biri olarak koruma altına alınacağı aktarıldı.

6 Kuzey Korelinin ise sabah saatlerinde balıkçı teknesiyle deniz sınırından ülkelerine gönderildiği bildirildi.

Güney Kore, Kuzey Korelileri kendi vatandaşları olarak kabul ediyor ve iltica edenlere koruma sağlıyor.