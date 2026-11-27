Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kiev'deki makam odasında BBC'ye açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile fotoğrafını 'dostum' diyerek paylaşmasına tepki gösteren Zelenskiy, bu durumu 'çok tuhaf' bulduğunu ifade etti. Ayrıca ABD'nin barış görüşmelerinde Rusya'ya yeterince baskı yapmadığını da söyledi.

PUTİN'E DEMEDİĞİNİ BIRAKMADI

Zelenskiy, "Elbette bu ABD Başkanı'nın kararı ama... tuhaf. O bir saldırgan, bir katil. Dost olamaz, olamaz" dedi. Zelenski, durumu İkinci Dünya Savaşı sırasında Adolf Hitler'e sarılmaya benzetti.

TRUMP'A TEPKİ

Balistik füzeleri durduracak önleyici füzelerde 'çok çok büyük' açık olduğunu söyleyen Zelenskiy, ABD'nin Patriot sistemlerinin teslimatını da geciktirdiğini dile getirdi. Zelenskiy, ''Ne yazık ki Orta Doğu'ya odaklandılar ve onlara daha çok yardım ediyorlar. Bu konuda büyük sorularımız var. Bu füzelerin eksikliği, insanların hayatı demek.'' ifadelerini kullandı.

RUSYA İLE BARIŞ TURLARI

Abu Dabi'deki son barış turunu değerlendiren Zelenskiy, "Ne kadar çok şey öğrenirsek o kadar çok sorun çıkıyor" diye özetledi ve görüşmelerin aralıkta yeniden başlamasının beklendiğini söyledi. Avrupalı arabulucuların masada olup olmayacağı ise henüz belli değil.

TRUMP'A MESAJINI İLETTİ

Trump ise perşembe günü Truth Social'da, geçen hafta Çin'de Putin'le yaptığı zirvede Rusya'dan "Avrupa'daki bütün topraklara karşı askeri saldırganlığı geri çekmesini" istediğini, Ukrayna ile barış anlaşmasının "güçlü bir olasılık" olduğuna inandığını yazdı. Zelenskiy ise "Saldırgan karşısında çok tarafsız olmaya çalıştığınızda hem kurbanı hem saldırganı desteklemiş olursunuz. Bu doğru değil" dedi.

İTALYAN LİDERE CEVAP

Zelenskiy, Ukrayna'nın bu hafta Libya'nın doğusunda limanda batırdığı Rus savaş gemisi Merkuriy'i "tamamen meşru bir hedef" olarak niteledi. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni bu saldırının savaşı Akdeniz'e taşıma riski taşıdığını söylemişti. Zelenskiy, bu tür saldırıların "çok tehlikeli" olduğunu kabul etti ama Ukrayna'nın ortaklarıyla koordinasyon olmadan "asla saldırmadığını" savundu.

''BAŞKENTİMİZİ SAVUNACAĞIZ''

Rusya'nın Dinyeper Nehri üzerindeki köprüleri ve enerji santrallerini hedef aldığı Kiev'de elektrik kesintileri sürüyor. Zelenskiy, "Rusya kaçmamızı istiyor elbette. İnsanlar gidebilir ama başkentimizi her yolla savunacağız. Başkentiniz olmadan ülkeniz olmaz" dedi.