Parkta görenler gözlerine inanamadı: Eskişehir'de gizemli olay

Eskişehir’in en işlek noktalarından biri olan Alaaddin Parkı'nda görülen mezar benzeri toprak yığını tedirginliğe yol açtı. Yapının üzerine oradaki mezar taşına benzetilmiş bir fayansa sprey boyayla "Fatiha" ibaresinin yazıldığı, baş kısmına ise yere sprey boyayla "Haya edep ya hu" yazısının yerleştirilerek bir ağaca Türk bayrağı asıldığı fark edildi. Çevredeki güvenlik kameralarına da yansıyan görüntüler ve parkta karşılaşılan manzara, bölgedeki vatandaşlar arasında hayret ve tedirginliğe sebep oldu. Olayın kim tarafından ve niçin yapıldığı araştırılıyor.