Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
UEFA Şampiyonlar Ligi sahnesinde Real Madrid, kendi evi Santiago Bernabeu'da ağırladığı PSV karşısında geriden gelerek 5-1'lik çarpıcı bir galibiyete imza attı. Maçın kırılma anlarını ve geceye damga vuran performansı ise milli futbolcu Arda Güler ortaya koydu.
Karşılaşmada 2 asistle takımını sırtlayan Arda Güler, özellikle Federico Valverde'nin fileleri havalandırdığı pozisyondaki pasıyla dünya futbol kamuoyunun gündemine oturdu. Arkasından bindirme yapan takım arkadaşını görmeden yaptığı şık topuk dokunuşuyla topu tam zamanında Uruguaylı yıldızın önüne bırakan genç futbolcunun oyun görüşü tribünlerde ve ekran başında büyük heyecana sebep oldu.
Golün ardından büyük sevinç yaşayan Federico Valverde, karşılaşma sonrasında yaptığı açıklamada Arda Güler'in pasına hala inanamadığını dile getirdi. Milli yıldızın yeteneğine dikkat çeken Valverde şu ifadeleri kullandı:
"Sanki Arda Güler'in ensesinde gözü var. Beni ne gördü ne duydu, inanılmaz!"
Arda Güler'in Valverde'ye hazırladığı o an, maçın bitiş düdüğüyle birlikte sosyal medyada da kısa sürede viral oldu.