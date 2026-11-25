UEFA Şampiyonlar Ligi sahnesinde Real Madrid, kendi evi Santiago Bernabeu'da ağırladığı PSV karşısında geriden gelerek 5-1'lik çarpıcı bir galibiyete imza attı. Maçın kırılma anlarını ve geceye damga vuran performansı ise milli futbolcu Arda Güler ortaya koydu.

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HABERİN ÖZETİ Federico Valverde resmen açıkladı: Maç sonunda Arda Güler için olay sözler! Real Madrid, kendi sahasında PSV'yi 5-1 mağlup ederken, milli futbolcu Arda Güler'in performansı geceye damgasını vurdu. Arda Güler, Real Madrid'in PSV'yi 5-1 yendiği maçta 2 asist yaparak öne çıktı. Valverde'nin attığı golde, Arda Güler'in arkadan bindirme yapan takım arkadaşını görmeden yaptığı topuk pası büyük beğeni topladı. Gol sonrası Federico Valverde, Arda Güler'in pasına şaşırarak, "Sanki Arda Güler'in ensesinde gözü var. Beni ne gördü ne duydu, inanılmaz!" ifadelerini kullandı. Arda Güler'in bu pası sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

TOPUK DOKUNUŞUYLA SAVUNMAYI YIKTI

Karşılaşmada 2 asistle takımını sırtlayan Arda Güler, özellikle Federico Valverde'nin fileleri havalandırdığı pozisyondaki pasıyla dünya futbol kamuoyunun gündemine oturdu. Arkasından bindirme yapan takım arkadaşını görmeden yaptığı şık topuk dokunuşuyla topu tam zamanında Uruguaylı yıldızın önüne bırakan genç futbolcunun oyun görüşü tribünlerde ve ekran başında büyük heyecana sebep oldu.

VALVERDE MAÇ SONUNDA ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Golün ardından büyük sevinç yaşayan Federico Valverde, karşılaşma sonrasında yaptığı açıklamada Arda Güler'in pasına hala inanamadığını dile getirdi. Milli yıldızın yeteneğine dikkat çeken Valverde şu ifadeleri kullandı:

"Sanki Arda Güler'in ensesinde gözü var. Beni ne gördü ne duydu, inanılmaz!"

SOSYAL MEDYADA BİNLERCE PAYLAŞIM

Arda Güler'in Valverde'ye hazırladığı o an, maçın bitiş düdüğüyle birlikte sosyal medyada da kısa sürede viral oldu.