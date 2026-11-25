Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu toplantısında Yargıtay üyeliğine seçilen 5 ismi açıkladı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek duyurdu: İşte Yargıtay'a seçilen 5 yeni üye Adalet Bakanı Akın Gürlek, HSK Genel Kurulu toplantısında Yargıtay üyeliğine seçilen 5 ismi açıkladı. Yargıtay üyeliğine seçilen isimler açıklandı. Seçilen isimler arasında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Beşir Güven, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Murat Öztürkten, Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Leyla Taşkoparan, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Doç. Dr. Barış Duman ve Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Tetkik Hâkimi Mehmet Tuncer yer alıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yeni üyelere başarı dileklerini iletti.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu toplantısında Yargıtay’ın yeni üyeleri belirlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, alınan kararın ardından Yargıtay üyeliğine seçilen isimleri kamuoyuyla paylaştı.

YARGITAY’IN YENİ ÜYELERİ BELLİ OLDU

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Beşir Güven

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Murat Öztürkten

Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Leyla Taşkoparan

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Doç. Dr. Barış Duman

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Tetkik Hâkimi Mehmet Tuncer

BAKAN GÜRLEK’TEN BAŞARI MESAJI

Yargıtay’ın yeni üyelerine başarı dileklerini ileten Bakan Gürlek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Adaletin tecellisi için büyük bir özveriyle görev yapacaklarına inandığım Yargıtay üyelerimize yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Seçimlerin yargı camiamız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

https://x.com/abakingurlek/status/2125514235484463143