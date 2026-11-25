Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı sunumda, Türkiye'nin tarımsal üretim ve ihracat rakamlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. 2025 yılında tarım ve gıda ürünleri ihracatının 32,6 milyar dolara ulaştığını belirten Yumaklı, ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 125 olduğunu bildirdi.

TÜRKİYE 185 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYOR

Türkiye'de üretilen 2 bin 226 çeşit ürünün 185 ülkeye ulaştığını belirten Yumaklı, fındık, incir, üzüm, ayva, kiraz, kayısı, defne ve çam balı ihracatında Türkiye'nin dünya lideri olduğunu söyledi. Yumaklı, çipura, levrek ve dondurulmuş alabalık ihracatında da Türkiye'nin dünyada ilk sırada yer aldığını ifade etti.

TARIMSAL ÜRETİMDE REKOR BEKLENTİSİ

İklim koşullarının da etkisiyle 2026 yılında daha verimli bir sezon geçirdiklerini belirten Yumaklı, yıl sonunda tarla bitkilerinde 78,6 milyon ton, meyvede 31,5 milyon ton, sebzede ise 33 milyon ton üretim beklediklerini açıkladı. Toplam 143,1 milyon tonluk üretimle tüm zamanların rekoruna ulaşılması hedefleniyor.

HUBUBAT ALIMINDA TARİHİ REKOR

Yumaklı, ülke genelinde 769 noktada gerçekleştirilen hububat alımlarında 12,3 milyon tonla tarihi rekor kırıldığını bildirdi.

ATA TOHUMU AÇIKLAMASI

Ata tohumu kullanımına ilişkin de konuşan Bakan Yumaklı, "Burada çok açık ifade ediyorum. Ata tohumunun kullanımı asla yasak değildir" dedi.