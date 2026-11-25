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İstanbul
Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin (BETAM) Ekim 2026 raporu, satılık konut piyasasında nominal artışa karşın reel değer kaybının sürdüğünü ortaya koydu. Türkiye genelinde satılık konut ilanlarında ortalama metrekare fiyatı 47 bin 179 TL'ye ulaşırken, kapatılan ilan yaşı 47,7 günle satışın en hızlı gerçekleştiği il Ankara oldu; en yüksek reel düşüş ise yüzde 10,4 ile İzmir'de kaydedildi.
Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından hazırlanan Ekim 2026 raporuna göre, satılık konut piyasasında fiyat artışları enflasyonun gerisinde kalmaya devam etti. Ülke genelinde satılık konutların cari fiyatı yıllık bazda yüzde 18 yükselirken, enflasyondan arındırılmış reel fiyatlarda yüzde 9 gerileme yaşandı.
Ekim 2026 itibarıyla satılık konut ilanlarında ortalama metrekare fiyatı Türkiye genelinde 47 bin 179 TL seviyesine çıktı. Büyükşehirler bazında ortalama metrekare fiyatları şu şekilde sıralandı:
Konutların ilanda kalma ve alıcı bulma süresini gösteren kapatılan ilan yaşı verilerinde Ankara, üç büyükşehir arasında en hızlı satışın yapıldığı il olarak öne çıktı:
Ekim ayında yıllık bazda cari fiyat artış hızında Ankara zirvede yer alırken, reel değer kaybında en sert düşüş İzmir'de görüldü. Yıllık bazda cari artış oranları Ankara'da yüzde 25,3, İstanbul'da yüzde 23, İzmir'de yüzde 16,3 ve Türkiye genelinde yüzde 18 olarak gerçekleşti.
Enflasyondan arındırılmış yıllık reel fiyat değişimlerinde ise tablo şöyle şekillendi:
Yıllık cari fiyat artışında Ankara'nın hız kazandığı dönemde İstanbul metrekare fiyatındaki liderliğini korurken, İzmir hem yüksek metrekare fiyatı hem de en uzun satış süresiyle dikkat çekti.