Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin (BETAM) Ekim 2026 raporu, satılık konut piyasasında nominal artışa karşın reel değer kaybının sürdüğünü ortaya koydu. Türkiye genelinde satılık konut ilanlarında ortalama metrekare fiyatı 47 bin 179 TL'ye ulaşırken, kapatılan ilan yaşı 47,7 günle satışın en hızlı gerçekleştiği il Ankara oldu; en yüksek reel düşüş ise yüzde 10,4 ile İzmir'de kaydedildi.