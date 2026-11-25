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İstanbul
2025 yılında hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin ortaya çıkan yeni detaylar gündem olmaya devam ediyor. Uzun süre kamuoyunda tartışılan olayın cinayet olduğu yönündeki bulgular ve Güllü'nün kızına ilişkin yargı sürecinin ardından bu kez dosyadaki ses kayıtları gündeme geldi.
Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in başvurusu üzerine dosya kapsamında yapılan yeni incelemelerde bir erkek sesi üzerinde duruldu. Söz konusu sesin kime ait olduğunun belirlenmesi için yapılan analizlerde dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Ses kayıtları üzerinde yapılan analizlerin Sultan Nur Ulu'nun abisini işaret ettiği ileri sürüldü. Dosyada gündeme gelen yeni bulgunun yargı sürecine nasıl yansıyacağı merak konusu oldu. Kayıtlardaki erkek sesinin kime ait olduğu ise henüz kesinlik kazanmadı.