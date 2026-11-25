2025 yılında hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin ortaya çıkan yeni detaylar gündem olmaya devam ediyor. Uzun süre kamuoyunda tartışılan olayın cinayet olduğu yönündeki bulgular ve Güllü'nün kızına ilişkin yargı sürecinin ardından bu kez dosyadaki ses kayıtları gündeme geldi.

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HABERİN ÖZETİ Güllü dosyasında dengeleri değiştirecek iddia! Erkek sesinin sahibi kim? Şüpheler Sultan Nur Ulu’nun abisine çevrildi 2025 yılında hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin yeni detaylarda, dosyadaki ses kayıtlarında bir erkek sesi üzerinde durulduğu ve bu sesin Sultan Nur Ulu'nun abisine ait olabileceği iddia edildi. Güllü'nün ölümüne ilişkin dosyadaki ses kayıtlarında bir erkek sesi üzerinde duruldu. Söz konusu erkek sesinin kime ait olduğunun belirlenmesi için yapılan analizlerde, sesin Sultan Nur Ulu'nun abisine ait olduğu yönünde bir iddia ortaya atıldı. Bu yeni bulgunun yargı sürecine nasıl yansıyacağı merak konusu oldu.

GÜLLÜ DOSYASINDA DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK İDDİA

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in başvurusu üzerine dosya kapsamında yapılan yeni incelemelerde bir erkek sesi üzerinde duruldu. Söz konusu sesin kime ait olduğunun belirlenmesi için yapılan analizlerde dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

ŞÜPHELER SULTAN NUR ULU’NUN ABİSİNE ÇEVRİLDİ

Ses kayıtları üzerinde yapılan analizlerin Sultan Nur Ulu'nun abisini işaret ettiği ileri sürüldü. Dosyada gündeme gelen yeni bulgunun yargı sürecine nasıl yansıyacağı merak konusu oldu. Kayıtlardaki erkek sesinin kime ait olduğu ise henüz kesinlik kazanmadı.