Şarkıcı Güllü, Yalova’nın Çınarcık ilçesinde 6. Kattaki evinin penceresinden düşerek hayatıı kaybederken, ünlü ismin olay anında evde bulunan kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu gözaltına alınmıştı.

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HABERİN ÖZETİ Güllü davasında yargılanan Sultan Nur Ulu’ya havalimanında şok! Tam KKTC’ye gidecekken öğrendi Şarkıcı Güllü'nün pencereden düşerek ölümüyle ilgili davada kızı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alırken, arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkında kaldırılan adli kontrol tedbiri yeni deliller sonrası tekrar getirildi. Şarkıcı Güllü, Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 'Yalan tanıklık' suçundan yargılanan Sultan Nur Ulu hakkındaki adli kontrol tedbiri ilk duruşmada kaldırılmıştı. TÜBİTAK'a gönderilen deliller ve yapılan başvurunun ardından mahkeme ek karar alarak Sultan Nur Ulu hakkındaki adli kontrol tedbirini yeniden uygulamaya koydu. Sultan Nur Ulu, yeniden getirilen yurt dışına çıkış yasağını KKTC'ye gitmek üzere geldiği havalimanında öğrendi.

GÜLLÜ’NÜN KIZI TUĞYAN ÜLKEM GÜLTER AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Soruşturmanın ardından Tuğyan Ülkem Gülter hakkında ‘Tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmış, Sultan Nur Ulu hakkında ise ‘Yalan tanıklık’ suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Tuğyan Ülkem Gülter, annesini tasarlayarak öldürme suçundan yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

MAHKEME İLK DURUŞMADA ADLİ KONTROL KALDIRMIŞTI

Dosyası ayrılan Sultan Nur Ulu’nun yargılandığı davanın 11 Kasım’da görülen ilk duruşmasında Yalova 5’inci Asliye Ceza Mahkemesi, müşteki avukatlarının taleplerini değerlendirdi. Mahkeme, Güllü’nün ölümüne ilişkin ana davadaki kararın kesinleşmesinin beklenmesine hükmederken, Ulu hakkındaki adli kontrol tedbirini kaldırdı.

TÜBİTAK’A GÖNDERİLEN DELİLLERİN ARDINDAN EK KARAR

Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter’in avukatları ise kararın ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu. Dosyaya sunulan ve teknik inceleme yapılması amacıyla TÜBİTAK’a gönderilen delillerin ardından mahkeme, ek karar alarak Sultan Nur Ulu hakkındaki adli kontrol tedbirinin yeniden uygulanmasına karar verdi.

KARARI HAVALİMANINDA ÖĞRENDİ

Mahkemenin ek kararıyla yeniden yürürlüğe giren yurt dışına çıkış yasağından haberi olmayan Sultan Nur Ulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) gitmek üzere geldiği havalimanında hakkındaki tedbirin yeniden uygulandığını öğrendi.