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İstanbul
Yalova’daki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren Güllü’nün davasında yeni deliller incelenmek üzere TÜBİTAK'a gönderildi. Dosyada en dikkat çeken detay ise ses kayıtlarında bir erkek sesinin de olduğuydu.
Şarkıcı Güllü'nün ablası Kader Tut katıldığı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kardeşinin cinayete kurban gittiğini ifade eden Kader Tut, ses kayıtlarına ilişkin de ciddi bir iddia ortaya attı. Tut, ses analiz raporundaki erkek sesinin Kervan Eminoğlu'na ait olduğunu öne sürdü.
Kader Tut, bu iddiasının gerekçe olarak ise Tuğyan'ın Kervan'a Güllü'nün düştüğü pencerenin fotoğrafını atmasını gösterdi. Abla Tut, konuya ilişkin şu şekilde konuştu:
"Sultan'ın bu işin ortasında olduğunu biliyorum, ses kayıtları da bunu ortaya koyuyor. Sultan kesinlikle bu olaydan ayrı değil. Kardeşimin itildiğini değil kaldırılıp çöp torbası gibi atıldığını düşünüyorum. Kervanla Tuğyan'ın daha önce bir konuşması var. Kervan Tuğyan'a 'Tuğyan annen olduğu sürece bitlikte olamayız, bunun çaresine sen bakacaksın' diyor. Özür diletmesinin nedeni, bence Kervan'dan özür diletiyor Gül'e orada."
Güllü adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül 2025’te Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi’ndeki 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, Güllü’nün kızı 28 yaşındaki Tuğyan Ülkem Gülter ile olay sırasında yanında olan arkadaşı 25 yaşındaki Sultan Nur Ulu gözaltına alındı.
Gülter, ‘Tasarlayarak üstsoya karşı kasten öldürme’ suçlamasıyla tutuklandı, Ulu hakkında ise ev hapsi kararı verildi. Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Gülter’in annesini pencereden aşağı ittiği öne sürüldü. Yalova 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Gülter, 9 Ekim 2026’da ‘Üstsoya karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.