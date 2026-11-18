Yalova’daki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren Güllü’nün davasında yeni deliller incelenmek üzere TÜBİTAK'a gönderildi. Dosyada en dikkat çeken detay ise ses kayıtlarında bir erkek sesinin de olduğuydu.

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HABERİN ÖZETİ Güllü dosyasında şok iddia: Abla Kader Tut kayıtlardaki erkek sesinin kime ait olduğunu açıkladı Yalova'da evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün davasında yeni deliller TÜBİTAK'a gönderilirken, ablası Kader Tut ses kayıtlarındaki erkek sesiyle ilgili dikkat çeken iddialarda bulundu. Güllü'nün davasında dosyada yer alan ve içinde bir erkek sesinin de bulunduğu ses kayıtları incelenmek üzere TÜBİTAK'a gönderildi. Abla Kader Tut, ses analiz raporundaki erkek sesinin Kervan Eminoğlu'na ait olduğunu ve kardeşinin cinayete kurban gittiğini öne sürdü. Güllü (Gül Tut), 26 Eylül 2025'te Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki teras katındaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirdi. Olay sonrası gözaltına alınan Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklandı, arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkında ise ev hapsi kararı verildi. Yalova 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada kızı Gülter, 9 Ekim 2026'da 'Üstsoya karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

GÜLLÜ’NÜN ABLASINDAN DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Şarkıcı Güllü'nün ablası Kader Tut katıldığı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kardeşinin cinayete kurban gittiğini ifade eden Kader Tut, ses kayıtlarına ilişkin de ciddi bir iddia ortaya attı. Tut, ses analiz raporundaki erkek sesinin Kervan Eminoğlu'na ait olduğunu öne sürdü.

"KARDEŞİM KALDIRILIP ÇÖP TORBASI GİBİ ATILDI"

Kader Tut, bu iddiasının gerekçe olarak ise Tuğyan'ın Kervan'a Güllü'nün düştüğü pencerenin fotoğrafını atmasını gösterdi. Abla Tut, konuya ilişkin şu şekilde konuştu:

"Sultan'ın bu işin ortasında olduğunu biliyorum, ses kayıtları da bunu ortaya koyuyor. Sultan kesinlikle bu olaydan ayrı değil. Kardeşimin itildiğini değil kaldırılıp çöp torbası gibi atıldığını düşünüyorum. Kervanla Tuğyan'ın daha önce bir konuşması var. Kervan Tuğyan'a 'Tuğyan annen olduğu sürece bitlikte olamayız, bunun çaresine sen bakacaksın' diyor. Özür diletmesinin nedeni, bence Kervan'dan özür diletiyor Gül'e orada."

GÜLLÜ’NÜN ÖLÜMÜ OLAYINDA YAŞANANLAR

Güllü adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül 2025’te Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi’ndeki 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, Güllü’nün kızı 28 yaşındaki Tuğyan Ülkem Gülter ile olay sırasında yanında olan arkadaşı 25 yaşındaki Sultan Nur Ulu gözaltına alındı.

Gülter, ‘Tasarlayarak üstsoya karşı kasten öldürme’ suçlamasıyla tutuklandı, Ulu hakkında ise ev hapsi kararı verildi. Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Gülter’in annesini pencereden aşağı ittiği öne sürüldü. Yalova 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Gülter, 9 Ekim 2026’da ‘Üstsoya karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.