Güllü'nün ölümünde sır perdesi aralanıyor: Saniye saniye dehşetin sesi

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İstanbul
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 26 Eylül 2025'te 6 katlı binanın terasından düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada yeni gelişmeler yaşandı.
Kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığı davada, ortaya çıkan ses kayıtları yeni soru işaretlerini beraberinde getirdi.
Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in istinaf başvurusuyla sunduğu ses analizi raporunda, biri erkek olmak üzere dört farklı konuşmacıya ait seslerin bulunduğu belirtildi. Bu gelişme, olay gecesi evde başka bir kişinin olup olmadığı sorusunu gündeme taşıdı.
Güllü'nün ablasının avukatları, olay gecesi üçüncü kişilerin telefon üzerinden sesli veya görüntülü görüşmelere katılıp katılmadığının belirlenmesi için daraltılmış baz kayıtlarının incelenmesini talep etti.
Tuğberk Gülter'in avukatları ise cinayetin tasarlanarak işlendiğinin kabul edilmesini, Sultannur Ulu ve Kervan Eminoğlu'nun olaydaki rollerinin araştırılmasını istedi. Gözler şimdi talep edilen baz incelemesinden çıkacak sonuçlara çevrildi.