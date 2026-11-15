Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 26 Eylül 2025'te 6 katlı binanın terasından düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada yeni gelişmeler yaşandı.

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HABERİN ÖZETİ Güllü'nün ölümünde sır perdesi aralanıyor: Saniye saniye dehşetin sesi Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada, olay gecesi evin içinde bir erkek sesi de dahil olmak üzere dört farklı konuşmacının sesinin bulunduğu ses kayıtları ortaya çıktı. Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 26 Eylül 2025'te 6 katlı binanın terasından düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada yeni gelişmeler yaşandı. Kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığı davada, ortaya çıkan ses kayıtları yeni soru işaretlerini beraberinde getirdi. Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in istinaf başvurusuyla sunduğu ses analizi raporunda, biri erkek olmak üzere dört farklı konuşmacıya ait seslerin bulunduğu belirtildi. Güllü'nün ablasının avukatları, olay gecesi üçüncü kişilerin telefon üzerinden sesli veya görüntülü görüşmelere katılıp katılmadığının belirlenmesi için daraltılmış baz kayıtlarının incelenmesini talep etti. Tuğberk Gülter'in avukatları ise cinayetin tasarlanarak işlendiğinin kabul edilmesini ve Sultannur Ulu ile Kervan Eminoğlu'nun olaydaki rollerinin araştırılmasını istedi.

Kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığı davada, ortaya çıkan ses kayıtları yeni soru işaretlerini beraberinde getirdi.

SES KAYITLARINDA ERKEK SESİ TESPİT EDİLDİ

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in istinaf başvurusuyla sunduğu ses analizi raporunda, biri erkek olmak üzere dört farklı konuşmacıya ait seslerin bulunduğu belirtildi. Bu gelişme, olay gecesi evde başka bir kişinin olup olmadığı sorusunu gündeme taşıdı.

DARALTILMIŞ BAZ KAYITLARI İNCELENECEK

Güllü'nün ablasının avukatları, olay gecesi üçüncü kişilerin telefon üzerinden sesli veya görüntülü görüşmelere katılıp katılmadığının belirlenmesi için daraltılmış baz kayıtlarının incelenmesini talep etti.

Tuğberk Gülter'in avukatları ise cinayetin tasarlanarak işlendiğinin kabul edilmesini, Sultannur Ulu ve Kervan Eminoğlu'nun olaydaki rollerinin araştırılmasını istedi. Gözler şimdi talep edilen baz incelemesinden çıkacak sonuçlara çevrildi.