Boşanma avukatıyla evlilik hayali kurarken kabusu yaşadı! "Kanını içsem doymam"

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İstanbul
Konya’da yaşayan 34 yaşındaki Ş.I. 2020 yılında boşanma davasına bakması için 35 yaşındaki Avukat Mehmet T. ile anlaştı. Dava süresince gerekli olması üzerine sık sık görüşmek durumunda kalan ikili arasında bir süre sonra romantik bir ilişki başladı. Genç kadın ilişkilerinin evlilik yolunda ilerlediğini zannederken, Mehmet T., ev alma, iş kurma ve borç ödeme gibi çeşitli bahanelerle para almaya başladı.
Avukatın kendinden istediği parayı vermekte zorlanan genç kadın kredi çekerek avukat sevgilisine verdi. Fakat bir süre sonra verdiği paraların yatırım için değil, avukatın kişisel harcamalarında kullanıldığını fark etti. Bunun üzerine savcılığa başvuran genç kadın, avukatın başından beri kendisini dolandırmak için duygusal birliktelik yaşadığını, 2 milyon 100 TL maddi zarara uğradığını, ev ve araba alım süreçlerinde hileli işlemlerle mağdur edildiğini iddia etti.
Mehmet T. ise ifadesinde suçlamaları kabul etmezken, soruşturmasını tamamlayan savcılık, bilgi sahibi beyanlarını da dikkate alarak avukat Mehmet T.'nin gönül ilişkisini kullanarak, ev ve araç alımı vaadiyle Ş.I.'yı sistematik ve hileli şekilde toplam 2 milyon 100 bin TL menfaat temin etmek suretiyle dolandırdığını belirterek bir yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.
Bu durumu hazmedemeyen avukat Mehmet T., bu kez de genç kadına 'Fazlasını yaptırma, duracağın yeri bil. Beni sona getirme, değil seni, sülaleni s... Ben çok güzel hesaplaşacağım. Eziyetin kralını yapacağım bundan sonra. Kanını içsem doymam' şeklinde tehdit mesajları göndermeye başladı. Bunun üzerine Ş.I., bu kez de tehdit edildiği gerekçesiyle savcılığa başvurarak şikâyetçi oldu.
Şikayet üzerine ikinci kez soruşturma başlatan savcılık, gönderilen mesajlar ve diğer delilleri de dikkate alarak Mehmet T. hakkında "tehdit" suçundan 3,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle ikinci bir dava açtı. İki dava da sürerken Mehmet T. hakkında başka benzer şikâyetlere dayalı soruşturmaların da olduğu öğrenildi.