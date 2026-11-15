Konya’da yaşayan 34 yaşındaki Ş.I. 2020 yılında boşanma davasına bakması için 35 yaşındaki Avukat Mehmet T. ile anlaştı. Dava süresince gerekli olması üzerine sık sık görüşmek durumunda kalan ikili arasında bir süre sonra romantik bir ilişki başladı. Genç kadın ilişkilerinin evlilik yolunda ilerlediğini zannederken, Mehmet T., ev alma, iş kurma ve borç ödeme gibi çeşitli bahanelerle para almaya başladı.

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HABERİN ÖZETİ Boşanma avukatıyla evlilik hayali kurarken kabusu yaşadı! "Kanını içsem doymam" Konya'da boşanma davası sürecinde ilişki yaşadığı müvekkili Ş.I.'yı 2 milyon 100 bin TL dolandırdığı ve ardından tehdit ettiği iddia edilen Avukat Mehmet T. hakkında iki ayrı hapis cezası istemiyle dava açıldı. 34 yaşındaki Ş.I., 2020 yılında boşanma davası için anlaştığı ve sonrasında romantik ilişki yaşadığı avukat Mehmet T.'nin ev alma, iş kurma ve borç ödeme gibi bahanelerle kendisinden para aldığını belirtti. Ş.I., kredi çekerek verdiği paraların avukatın kişisel harcamalarında kullanıldığını ve hileli işlemlerle 2 milyon 100 bin TL zarara uğratıldığını iddia ederek savcılığa başvurdu. Suçlamaları reddeden avukat Mehmet T. hakkında 'dolandırıcılık' suçundan bir yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Dava sonrası Ş.I.'ya tehdit mesajları gönderen Mehmet T. hakkında, ikinci şikayet üzerine 'tehdit' suçundan 3,5 yıla kadar hapis istemiyle ikinci bir dava açıldı. Mehmet T. hakkında benzer şikâyetlere dayalı başka soruşturmaların da bulunduğu öğrenildi.

2,1 MİLYON TL DOLANDIRDI

Avukatın kendinden istediği parayı vermekte zorlanan genç kadın kredi çekerek avukat sevgilisine verdi. Fakat bir süre sonra verdiği paraların yatırım için değil, avukatın kişisel harcamalarında kullanıldığını fark etti. Bunun üzerine savcılığa başvuran genç kadın, avukatın başından beri kendisini dolandırmak için duygusal birliktelik yaşadığını, 2 milyon 100 TL maddi zarara uğradığını, ev ve araba alım süreçlerinde hileli işlemlerle mağdur edildiğini iddia etti.

DOLANDIRICILIK SUÇUNDAN 5 YIL HAPİS İSTEMİ

Mehmet T. ise ifadesinde suçlamaları kabul etmezken, soruşturmasını tamamlayan savcılık, bilgi sahibi beyanlarını da dikkate alarak avukat Mehmet T.'nin gönül ilişkisini kullanarak, ev ve araç alımı vaadiyle Ş.I.'yı sistematik ve hileli şekilde toplam 2 milyon 100 bin TL menfaat temin etmek suretiyle dolandırdığını belirterek bir yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

“KANINI İÇSEM DOYMAM”

Bu durumu hazmedemeyen avukat Mehmet T., bu kez de genç kadına 'Fazlasını yaptırma, duracağın yeri bil. Beni sona getirme, değil seni, sülaleni s... Ben çok güzel hesaplaşacağım. Eziyetin kralını yapacağım bundan sonra. Kanını içsem doymam' şeklinde tehdit mesajları göndermeye başladı. Bunun üzerine Ş.I., bu kez de tehdit edildiği gerekçesiyle savcılığa başvurarak şikâyetçi oldu.

TEHDİT SUÇUNDAN 3,5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Şikayet üzerine ikinci kez soruşturma başlatan savcılık, gönderilen mesajlar ve diğer delilleri de dikkate alarak Mehmet T. hakkında "tehdit" suçundan 3,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle ikinci bir dava açtı. İki dava da sürerken Mehmet T. hakkında başka benzer şikâyetlere dayalı soruşturmaların da olduğu öğrenildi.