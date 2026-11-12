İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi sosyal medyada yaptığı açıklamada, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan ve hakkında 116 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan organize suç örgütü elebaşı Sercan Sayal'ın Yunanistan'dan Türkiye'ye getirileceğini duyurdu.

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HABERİN ÖZETİ 90 kurşunlama, 164 tehdit, 1 cinayet... Kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Sercan Sayal Türkiye'ye getiriliyor Kırmızı bültenle aranan ve 116 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan organize suç örgütü elebaşı Sercan Sayal'ın Yunanistan'dan Türkiye'ye iadesi için süreç başlatıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sercan Sayal'ın Türkiye'ye getirileceğini duyurdu. Sayal'ın iadesi için Emniyet birimleri ve Adalet Bakanlığı'nın koordinasyonunda çalışmalar yürütüldü. Sercan Sayal'ın İzmir'de organize ettiği belirlenen eylemler arasında 90 kurşunlama, 1 kasten öldürme ve 164 tehdit eylemi bulunuyor.

SAYAL'IN TÜRKİYE'YE İADESİ İÇİN SÜREÇ BAŞLATILDI

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlıkları, Interpol-Europol Daire Başkanlığı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda Sayal'ın Türkiye'ye iadesi için süreç başlatıldı.

90 KURŞUNLAMA, 164 TEHDİT EYLEMİ

Emniyet birimlerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda Sercan Sayal'ın İzmir'de organize ettiği belirlenen eylemler şöyle sıralandı:

90 kurşunlama

3 yaralama

1 kasten öldürme

164 tehdit

KAÇTIĞINIZ YER DEĞİŞİR, HESAP VERECEĞİNİZ YER DEĞİŞMEZ

İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi konuya ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Çiftçi'nin açıklaması şu şekilde:

Devletimizin hafızası güçlü, iradesi sarsılmazdır!

Milletimizin huzuruna, canına ve malına kastedenler bilsin ki dünyanın hiçbir köşesi kendileri için güvenli bir sığınak değildir!

Kırmızı Bülten’le aranan organize suç örgütü elebaşının Yunanistan’dan ülkemize iadesini sağladık. Firarına son verdik, adalete teslim ettik!

Yılbaşından bu yana 45 ülkeden, 189’u çete elebaşı ve üyesi olmak üzere 805 firariyi ülkemize getirdik.

Suç işleyip kaçmayı kurtuluş sananları saklandıkları inlerden tek tek çıkaracak, adaletin karşısına dikecek, burunlarını sürteceğiz!

Bu kararlı mücadelede emeği geçen kahraman polislerimizi ve ilgili birimlerimizi tebrik ediyor, Adalet Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz.

Türkiye’nin huzuruna uzanan hiçbir el, devletin erişemeyeceği kadar uzakta değildir!