18 yıllık cinayette sır perdesi aralandı: Gizemli üçüncü kişiyi çalıntı araçtaki parmak izi ele verdi

2 Temmuz 2008 tarihinde Osmangazi ilçesi Zekai Gümüşdiş Mahallesi'nde dehşet yaşandı. Muş'tan kan davası nedeniyle Bursa'ya göç eden 39 yaşındaki inşaat işçisi Turgut Taşdemir, okul önünde kafasından vurularak katledildi.

BİRİ YAKALANDI, DİĞERİ KAÇTI

Cinayetin ardından şüphelilerin otomobille kaçtığı belirlendi. Polis ekiplerinin ‘dur' ihtarına uymayan araç, İzmir Yolu üzerinde takibe alındı. Araçtan inen Yusuf Akbalık yakalanırken, diğer şüpheli kaçtı. Daha sonra Görükle-İrfaniye köyü Sülüklü mevkisinde terk edilmiş halde bulunan otomobilin çalıntı olduğu ve plakalarının sahte olduğu tespit edildi.

AYLAR ÖNCE DE SALDIRIYA UĞRAMIŞ

Soruşturma dosyasına göre Turgut Taşdemir, öldürülmesinden yaklaşık 8 ay önce de silahlı saldırının hedefi oldu. 21 Kasım 2007 tarihinde bisikletiyle iş yerine gittiği sırada takip edildiğini fark eden Taşdemir'e farklı noktalardan ateş açıldı. Yaralanan Taşdemir, saldırganlardan kaçarak bir araca bindi ve ardından polis merkezine gitti. Saldırının aileler arasında devam eden kan davasıyla bağlantılı olduğu değerlendirildi.

16 YIL SONRA PARMAK İZLERİ KİMLİKLENDİRİLDİ

Cinayete ilişkin yargılama sırasında otomobilde İlhan Kandemir ve Yusuf Akbalık dışında üçüncü bir kişinin daha bulunduğu belirlendi. Ancak bu kişinin kimliği tespit edilemedi. İlhan Kandemir'in ifadesinde, Yusuf Akbalık'ın ağabeyi olduğunu tahmin ettiği ve ‘Cesim Abi' diye hitap edilen bir kişiden söz etmesi üzerine yapılan araştırmada bu kişinin Mehmet Akbalık olduğu belirlendi.

Olayda kullanılan otomobilin sol arka kapısının iç yüzeyinden alınan iki parmak izi, dönemin teknolojik imkanlarıyla kimliklendirilmemişti. İzler, 2016 yılından itibaren kullanılan APFIS sistemi üzerinden yeniden incelendi. Yapılan karşılaştırmada parmak izlerinin Mehmet Akbalık'a ait olduğu tespit edildi. 17 Ekim 2024 tarihli kriminal raporla bu bulgu dosyaya girdi.

TELEFON KAYITLARI DA İNCELENDİ

Savcılık soruşturmasında Mehmet Akbalık'ın kullandığı değerlendirilen telefon hattına ilişkin kayıtlar da incelendi. İş ortağı Şerif Gözcü adına kayıtlı hattın olaydan yaklaşık bir hafta önce Bursa'dan sinyal aldığı, cinayet saatlerinde ise olay yerine yakın baz istasyonlarından sinyal verdiği belirlendi. Savcılık, tüm delilleri birlikte değerlendirerek Mehmet Akbalık'ın cinayete yardım ettiği kanaatine vardı.