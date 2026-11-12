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Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 11:39
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 11:39

Burhanettin Duran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan İsrail'e sert tepki

İletişim Başkan Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedef alan İsrail Dışişleri Bakanlığı'na sert tepki gösterdi. Duran, bakanlığın açıklamasını "seviyesiz ve hadsiz" olarak nitelendirdi.

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Editor
 Baran Aksoy
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Burhanettin Duran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan İsrail'e sert tepki
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 11:39
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 11:39

Duran açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İsrail Dışişleri Bakanlığının, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik seviyesiz ve hadsiz ifadeleri, Gazze’de gerçekleştirdiği soykırım ve ekolojik felaket karşısında hesap vermek yerine hakaret ve propaganda diline başvuran İsrail yönetiminin içine düştüğü siyasi ve ahlaki çıkmazın bir başka göstergesidir.

Cumhurbaşkanımız, COP31 Liderler Zirvesi’nde Gazze’de yaşanan insani felaketin yanı sıra asırlık zeytin ağaçlarının yok edilmesine, su kaynaklarının kirletilmesine ve şehirlerin enkaza çevrilmesine dikkat çekmiştir.

"MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA DEVAM EDECEK"

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye olarak, Filistin halkının özgürlük, adalet ve bağımsızlık mücadelesinin yanında durmaya, maruz kaldığı zulme karşı sesimizi yükseltmeye ve iki devletli çözüm temelinde kalıcı barış için çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

https://x.com/burhanduran/status/2120796139670716454

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