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Dünya
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Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 05:59
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 06:23

İsrail Gazze’de hastaneyi bombaladı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail Gazze'ye yönelik katliamını sürdürüyor. Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi'ne hava saldırısı düzenleyen İsrail ordusu, şifa bekleyen Filistinlilerin üzerine bomba yağdırdı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 20'den fazla kişi yaralandı.

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Editor
 Onur Kaya
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İsrail Gazze’de hastaneyi bombaladı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 05:59
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 06:23

İsrail ordusunun ’nin güneyinde sivillerin bulunduğu hastaneyi bombaladı. Filistinli kaynaklar ve Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre, İsrail savaş uçakları hastanenin ikinci katını hedef aldı.

HABERİN ÖZETİ

İsrail Gazze’de hastaneyi bombaladı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
İsrail'in Han Yunus'ta bulunan Nasır Hastanesi'ne düzenlediği hava saldırısı sonucu 6 kişi hayatını kaybetti ve 20'den fazla kişi yaralandı.
İsrail savaş uçakları hastanenin ikinci katını hedef aldı.
Saldırı, binada ve özellikle cerrahi ile yoğun bakım bölümlerinde büyük yıkıma yol açtı.
Hayatını kaybedenlerden birinin hastanede görevli bir doktor olduğu belirtildi.
Arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 74 bini aştı, yaralı sayısı ise 176 bini geçti.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.

HASTANEDE BÜYÜK YIKIM

Dikey bir şekilde gerçekleştirilen bu hedefli saldırı, binada ve özellikle erkek ile kadın cerrahi ve yoğun bakım bölümlerinde büyük yıkıma yol açtı.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Hava saldırısı sonucunda ilk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirdi, 20'den fazla kişi de yaralandı. Saldırının hemen ardından olay yerine intikal eden Sivil Savunma ekipleri, enkaz altında kalan ölü ve yaralıları çıkararak hastaneye nakletti.

İsrail Gazze’de hastaneyi bombaladı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

HAYATINI KAYBEDENLERDEN BİRİ DOKTOR

Yerel kaynaklar, hayatını kaybedenlerden birinin hastanede görevli bir doktor olduğunu belirtti. Bölgedeki arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İsrail Gazze’de hastaneyi bombaladı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Öte yandan İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin toplam sayısının 74 bini aştığı, yaralı sayısının ise 176 bini geçtiği bildirildi.

Çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan can kayıplarının yanı sıra Gazze'deki altyapının yüzde 90'ının yıkıldığı, Birleşmiş Milletlerin (BM) yeniden inşa maliyetini 71,4 milyar dolar olarak hesapladığı ifade ediliyor.

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#gazze şeridi
#han yunus
#İsrail Ordusu
#Nasır Hastanesi
#Sivil Savunma Müdürlüğü
#Dünya
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