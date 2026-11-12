İsrail Gazze’de hastaneyi bombaladı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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İstanbul
İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin güneyinde sivillerin bulunduğu hastaneyi bombaladı. Filistinli kaynaklar ve Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre, İsrail savaş uçakları hastanenin ikinci katını hedef aldı.
Dikey bir şekilde gerçekleştirilen bu hedefli saldırı, binada ve özellikle erkek ile kadın cerrahi ve yoğun bakım bölümlerinde büyük yıkıma yol açtı.
Hava saldırısı sonucunda ilk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirdi, 20'den fazla kişi de yaralandı. Saldırının hemen ardından olay yerine intikal eden Sivil Savunma ekipleri, enkaz altında kalan ölü ve yaralıları çıkararak hastaneye nakletti.
Yerel kaynaklar, hayatını kaybedenlerden birinin hastanede görevli bir doktor olduğunu belirtti. Bölgedeki arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Öte yandan İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin toplam sayısının 74 bini aştığı, yaralı sayısının ise 176 bini geçtiği bildirildi.
Çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan can kayıplarının yanı sıra Gazze'deki altyapının yüzde 90'ının yıkıldığı, Birleşmiş Milletlerin (BM) yeniden inşa maliyetini 71,4 milyar dolar olarak hesapladığı ifade ediliyor.