Gazze’de yaşanan soykırıma şahitlik eden Refah Sınır Kapısı’nın bu seferki ziyaretçisi ünlü Formula 1 pilotu Lewis Hamilton oldu. İnsani yardım çalışmalarını yerinde görmek amacıyla Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki tek geçiş noktası olan Refah Sınır Kapısı'na gelen Hamilton, Kuzey Sina Valisi Khaled Majour'dan Gazze Şeridi'ne gönderilen insani yardımlara ve Gazze'den Mısır'a gelen yaralı/hasta Filistinlilere ilişkin bilgi aldı.

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HABERİN ÖZETİ Refah Sınır Kapısı'nda sürpriz ziyaret! F1 Şampiyonu Lewis Hamilton Gazze sınırına gitti Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, insani yardım çalışmalarını yerinde incelemek amacıyla Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nı ziyaret etti. Hamilton, Kuzey Sina Valisi Khaled Majour'dan gönderilen insani yardımlar ve Mısır'a gelen yaralı/hasta Filistinliler hakkında bilgi aldı. Mısır Kızılayı'nın lojistik depolarını ziyaret eden Hamilton, yardımların Gazze'ye giriş sıklığını sordu. Ziyaret, hafta sonu Gazze'de 4'ü çocuk 5 kişinin ölümüne yol açan şiddetli yağmur ve sellerin ardından gerçekleşti. 7 kez F1 şampiyonu olan 41 yaşındaki pilot, 2021'de 'Mission 44' hayır kurumunu kurmuş ve 2022'de 20 milyon sterlin bağışta bulunmuştu. Hamilton, Gazze'deki duruma ilişkin sosyal medyada sık sık ateşkes çağrıları yapmaktadır.

LOJİSTİK DEPOLARI ZİYARET ETTİ

Mısır Kızılayı görevlilerini selamlayan Hamilton, yardımların Gazze'ye ne sıklıkla girebildiğini sordu. Hamilton daha sonra Gazze'ye yardım girişini kolaylaştıran Mısır Kızılayı'nın lojistik depolarını ziyaret etti.

Hamilton'un ziyareti, hafta sonu Gazze'yi vuran şiddetli yağmur ve sellerin ardından geldi. Sellerde 4'ü çocuk olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetmişti.

İNSANİ YARDIM VE HAYIR İŞLERİNE OLAN DESTEĞİ İLE BİLİNİYOR

7 kez F1 şampiyonu olan 41 yaşındaki Hamilton, insani yardım ve hayır işlerine olan desteğiyle de tanınıyor. Ayrıca insani yardım ve kurtarma çalışmalarına yönelik çabaları da destekleyen Hamilton, 2021 yılında gençlerin bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanlarındaki kariyerlere erişimini sağlamak amacıyla "Mission 44" adıyla hayır kurumu kurmuştu. İngiliz pilot, 2022'de ise İngiliz gazetesi Sunday Times tarafından yayınlanan yıllık bağış listesinde 5'inci sırada yer almış, o dönemde 20 milyon sterlin (yaklaşık 26 milyon dolar) bağışta bulunmuştu.

SIK SIK ATEŞKES ÇAĞRISI YAPIYOR

Ferrari pilotu Hamilton, Gazze'de İsrail hava saldırılarında öldürülen çocuklar hakkında sık sık sosyal medya paylaşımları ve ateşkes çağrısı yapıyor.