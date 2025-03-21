Lewis Hamilton sıralamada zirveye yerleşti! İlk pole pozisyonu geldi

Formula 1'in sıradaki yarışı için sprint sıralama turu yapıldı. Formula 1 Dünya Şampiyonası Çin Grand Prix'sinde, Lewis Hamilton yeni takımıyla ilk pole pozisyonunu kazanmış oldu.
Formula 1 Dünya Şampiyonası Çin Grand Prix'sinde sprint sıralama turu yapıldı. Ferrari'nin İngiliz pilotu Lewis Hamilton, 1 dakika 30.849 saniyelik derecesiyle ilk sırada yer aldı. Red Bull'dan Max Verstappen ise 0.018 saniye farkla ikinci sıranın sahibi oldu.
Sprint yarışı yarın TSİ 06.00'da, sıralama turları ise TSİ 10.00'da başlayacak.
Çin Grand Prix'sinde 56 tur üzerinde koşulacak ana yarış, 23 Mart Pazar günü TSİ 10.00'da start alacak.
Sezonun ilk yarışı olan Avustralya Grand Prix'sinin ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
PİLOTLAR
1. Lando Norris (Büyük Britanya): 25 puan
2. Max Verstappen (Hollanda): 18
3. George Russell (Büyük Britanya): 15
4. Andrea Kimi Antonelli (İtalya): 12
5. Alexander Albon (Tayland): 10