Tour de France Edinburgh ile başlayacak!

İskoçya’nın başkenti Edinburgh, 2027'de düzenlenecek olan Tour de France için başlangıç noktası olacak. Tour de France organizatörü ASO, turun 2027’de İskoç başkenti Edinburgh ile start alacağını resmen açıkladı.

'Büyük Start Büyük Britanya’da' sloganıyla duyurulan organizasyonda, detaylar da netleşmeye başladı. Edinburgh Kalesi’nin önünde yapılan tanıtımda; Tour de France için pek çok önemli isim bir araya geldi.

TOUR DE FRANCE ETKİNLİĞİNDE MARK CAVENDISH DE VARDI

Tanıtım organizasyonunda Tour de France tarihinin en çok etap kazanan bisikletçisi olan Mark Cavendish; Britanya Kültür, Medya ve Spor Bakanı Lisa Nandy; ASO Başkanı Christian Prudhomme; Edinburgh Düşesi ve İskoçya Başbakanı John Swinney bir arada yer aldılar. Ayrıca 2027’de Kadınlar Fransa Turu’nun da (Şehri belli değil) Britanya’dan başlayacağı onaylandı. Hem kadınlar hem de erkekler yarışının ilk üç etabı Britanya’da geçerken, erkekler yarışının bu üç günde İskoçya’yı takiben Galler ve İngiltere’ye uğrayacağı da yine açıklamalarda yer alıyor.

YİNE BRİTANYA

Fransa Turu, uzun zaman sonra yine Britanya’dan başlamış olacak. Yakın geçmişte Britanya’da gerçekleştirilen startlar 2014 Yorkshire ve 2007 Londra’ydı. 2027’de Tour de France; Edinburgh ile start alırken, son 10 yılın Grand Départ’ları şu şekilde görünüyor.

2017: Düsseldorf (Almanya)

2018: Pays de La Loire (Fransa)

2019: Brüksel (Belçika)

2020: Nice (Fransa)

2021: Brest (Fransa)

2022: Kopenhag (Danimarka)

2023: Bilbao (İspanya)

2024: Floransa (İtalya)

2025: Lille (Fransa)

2026: Barselona (İspanya)

2027: Edinburgh (İskoçya)