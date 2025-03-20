Türkiye Macaristan'ı 3-1 mağlup etti!

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Macaristan'ı 3-1 mağlup etti. Ay-yıldızlıların golleri; Orkun, Kerem ve İrfan Can Kahveci'den geldi. Konuk takımın tek golü ise Schafer'den gelmiş oldu.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Macaristan'ı konuk etti.

RAMS Park'ta oynanan maçta millilerimiz Orkun Kökçü ile 1-0 öne geçti.

Macaristan Schafer'in attığı golle devreye 1-1 gidildi.

İkinci yarıda 60. dakikada Kerem ve 72. dakikada İrfan Can Kahveci'nin golleri skoru 3-1'e getirdi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Türkiye sahadan 3-1'lik skorla ayrılmış oldu.

CANLI ANLATIM

1'Maç başladı.

5' Kaan Ayhan'ın sağ kanattan ceza sahasına çevirdiği topta Kerem Aktürkoğlu gelişine vuruşunu yaptı. Macaristan savunması son anda araya girdi.

GOL! 9'Orkun Kökçü ceza sahası dışından attığı golle skoru 1-0 yaptı.

13' Macaristan etkili geldi. Uğurcan Çakır ceza sahası içinden çekilen şutta topu son anda kornere çeldi.

18' uzun kullanılan taç atışı sonrası Szboszlai topu göğsüyle indirdi. Kerkez'in ceza sahası dışı sol çaprazdan falsolu vuruşunda direk dibinde Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.

GOL! 25' Önde yapılan pres sonrası topu kazanan Macaristan skoru 1-1 yaptı. Varga'nın indirdiği topta Schafer meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

34'Ceza sahasına yapılan ortada Varga kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

45'İlk yarı sona erdi.

46'İkinci yarı başladı.

49'Kenan Yıldız sol kanatta topla buluştuktan sonra rakiplerinden sıyrıldı ve ceza sahasına girdi. Kenan Yıldız'ın sol ayağıyla çektiği şutta top auta gitti.

67'Kerem Aktürkoğlu ceza sahası dışından şutunu çekti. Top üstten auta gitti.

GOL! 60'Oğuz Aydın'ın açtığı ortaya arka direkte kafa vuruşu yapan Kerem Aktürkoğlu topu filelere göndererek skoru 2-1 yaptı.

GOL! 72' Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahasında göğsü ile indirdiği topa gelişine vuran İrfan Can Kahveci meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Türkiye karşılaşmada 3-1'lik skorla önde.

90'Maç sona erdi.

ARDA GÜLER VE MERİH DEMİRAL YOK

Türkiye ile Macaristan arasındaki ilk maçta kart cezalısı olan 2 isim forma giyemeyecek. Merih Demiral ile Arda Güler cezalı olmaları sebebiyle Rams Park'taki maçta arkadaşlarını yalnız bırakacak.

RÖVANŞ 23 MART'TA

A Milli Futbol Takımı, Macaristan ile UEFA Uluslar Ligi A Ligi bileti için karşı karşıya gelecek. Rövanş karşılaşması 23 Mart Pazartesi günü oynanacak.



11'LER

Türkiye: Uğurcan Çakır, Oğuz Aydın, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz.

Macaristan: Dibusz, Bolla, Orban, Dardai, Nagy, Fiola, Szoboszlai, Schafer, Nikitscher, Kerkez, Varga.

HAKEM KADROSU

Türkiye - Macaristan karşılaşmasında Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Ivan Kruzliak düdük çalacak. Ivan Kruzliak'ın yardımcılıklarını Branislav Hancko ile Jan Pozor üstlenecek.

A Milli Futbol Takımı'nın Macaristan'ı konuk edeceği karşılaşmada VAR hakemi olarak Michal Ocenas görev alacak. AVAR'da ise Martin Dohal hazır bulunacak.

