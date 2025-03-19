Jan Oblak Manchester United yolunda!

LaLiga devi Atletico Madrid forması giyen Jan Oblak, İngiliz devi Manchester United yolunda olduğu iddia edildi. Kırmızı-şeytanlar sezon sonu Slovak kaleciyi renklerine bağlamak için kesenin ağzını açmaya hazırlanıyor.

Premier Lig devi Manchester United yönetimi, performansından hiç memnun olmadığı Kamerunlu kaleci Andre Onana'nın yerine Atletico Madrid'den Jan Oblak'ı transfer etmeyi düşünüyor. Kırmızı-şeytanlar bu transfer için kesenin ağzını açmaya hazırlanıyor.



Manchester United, 2023 yılında Serie A devi Inter'e 50.2 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek Andre Onana'yı kadrosuna katmıştı. Fakat Kamerunlu file bekçisinin Premier Lig performansı adeta kabus gibi geçiyor. Yönetim, memnun olmadığı kaleci ile yollarını ayırmasının ardından sonra Atletico Madrid'den Jan Oblak için teklif yapacak.

OBLAK'IN ATLETİCO KARNESİ

11 sezondur Atletico Madrid'in kalesini koruyan Oblak bu süreçte 483 kez forma giydi. Başarılı kaleci 1 kez LaLiga, 1 kez UEFA Süper Kupa, 1 kez UEFA Avrupa Ligi ve 2 kez İspanya Süper Kupa'sını kazanma başarısını gösterdi.