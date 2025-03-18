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 | Eyüp Ensar Yeşil

Real Madrid ile yollarını ayırmaya hazırlanan Luka Modric eski takımına gidiyor!

Luka Modric, efsanesi olduğu Real Madrid ile yollarını ayırarak eski takımı Dinamo Zagreb'e dönmeye hazırlandığı iddia edildi.

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Real Madrid ile yollarını ayırmaya hazırlanan Luka Modric eski takımına gidiyor!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
18.03.2025
saat ikonu 22:33
|
GÜNCELLEME:
18.03.2025
saat ikonu 22:33

LaLiga devi Real Madrid'de Hırvat futbolcu Luka Modric devri sona eriyor. Uzun yıllardır İspanyol ekibinde forma giyen ve takımın simge isimlerinden biri olan tecrübeli yıldız oyuncu Luka Modric'in yeni adresi belli oldu.

Real'de onun gibisi yok, Luka Modric efsane Pushkash'ı geçip Madrid kulübünün tarihine giriyor - Bota Sot News 🌐

LUKA MODRIC, REAL MADRİD'E VEDA ETMEYE HAZIRLANIYOR

2012 yılının Haziran ayında 35 milyon euro bonservis bedeliyle Premier Lig takımı Tottenham'dan transfer olduğu Real Madrid'de uzun süredir forma giyen ve takımın efsane isimlerinden biri olan Luka Modric için yolun sonu gözüktü. İspanyol devi sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan yıldız oyuncu ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Modrić: “It's a tough one to take”

YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Hırvat basınında yer alan habere göre; Real Madrid'den ayrılacak olan Luka Modric için eski takımı Dinamo Zagreb devreye girdi. Tecrübeli isim de eski takımında forma giymeye sıcak bakıyor. Transferin sezon sonu resmiyete dökülmesi beklenirken, Dinamo Zagreb'in de Modric ile 1 yıllık sözleşme imzalayacağı da belirtildi.

Luka Modric'in yeni adresi şekilleniyor: 12 yıllık devrin sonu- Son Dakika Spor Haberleri | NTVSpor

SEZON KARNESİ

Luka Modric, bu sezon Real Madrid forması ile 43 maça çıkarken 4 gol attı ve 7 asiste imza attı. 39 yaşındaki efsane isim 20 maça ilk 11'de çıkmayı başardı.

Luka Modric once again in World 11 contention - FIFPRO World Players' Union
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