Youssef En-Nesyri yolun sonuna geldi! Sezon sonu yollar ayrılacak

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk hasretini bir türlü dinmeyen Fenerbahçe’de Faslı golcü Youssef En-Nesyri için hareketli günler yaşanıyor. Sarı-lacivertli takımda performansıyla göz kamaştıran başarılı oyuncu, önümüzdeki sezon takımda yer almayacağı iddia edildi.

EN-NESYRİ ARABİSTAN'A GİDİYOR

Suudi Arabistan medyasında yer alan habere göre; Youssef En-Nesyri, ismi açıklanmayan bir Suudi kulübü ile anlaşmaya vardı. Haberin detayında Suudi ekibinin, Fenerbahçe ile de anlaşmaya vardığı ve iki ülkede de sezonun bitmesinin ardından bu transferin resmiyete döküleceği iddia edildi. Fenerbahçe’nin bu transfer için kasasına 28 milyon euro garanti ücret gireceği ve ek olarak bonusların da olacağı belirtildi.

FENERBAHÇE KARNESİ

Sarı lacivertli takımın sezon başında Sevilla'dan renklerine bağladığı Youssef En-Nesyri, bu sezon çıktığı 41 maçta toplam 26 gol atarken 5 kez asist yaptı.