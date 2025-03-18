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 | Eyüp Ensar Yeşil

Youssef En-Nesyri yolun sonuna geldi! Sezon sonu yollar ayrılacak

Fenerbahçe'de forma giyen Faslı golcü Youssef En-Nesyri'nin önümüzdeki sezonda Suudi Arabistan'da görev yapacağı iddia edildi.

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Youssef En-Nesyri yolun sonuna geldi! Sezon sonu yollar ayrılacak
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
18.03.2025
saat ikonu 22:51
|
GÜNCELLEME:
18.03.2025
saat ikonu 22:51

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk hasretini bir türlü dinmeyen Fenerbahçe’de Faslı golcü Youssef En-Nesyri için hareketli günler yaşanıyor. Sarı-lacivertli takımda performansıyla göz kamaştıran başarılı oyuncu, önümüzdeki sezon takımda yer almayacağı iddia edildi.

Youssef En-Nesyri - Oyuncu profili 24/25 | Transfermarkt

EN-NESYRİ ARABİSTAN'A GİDİYOR

Suudi Arabistan medyasında yer alan habere göre; Youssef En-Nesyri, ismi açıklanmayan bir Suudi kulübü ile anlaşmaya vardı. Haberin detayında Suudi ekibinin, Fenerbahçe ile de anlaşmaya vardığı ve iki ülkede de sezonun bitmesinin ardından bu transferin resmiyete döküleceği iddia edildi. Fenerbahçe’nin bu transfer için kasasına 28 milyon euro garanti ücret gireceği ve ek olarak bonusların da olacağı belirtildi.

Fenerbahçe'de Youssef En Nesyri rekora koşuyor! Tarihe geçecek | Goal.com Türkçe

FENERBAHÇE KARNESİ

Sarı lacivertli takımın sezon başında Sevilla'dan renklerine bağladığı Youssef En-Nesyri, bu sezon çıktığı 41 maçta toplam 26 gol atarken 5 kez asist yaptı.

En-Nesyri, Alex'in rekoru için sahaya çıkacak! - Son Dakika Spor Haberleri | Cumhuriyet
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Sıkça Sorulan Sorular

En-Nesyri hangi takımdan transfer edildi?
Sevilla
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