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 | Suat Vilgen

Osimhen için resmi açıklama! 'Bonservisini almamız hayal değil'

Galatasaray Sportif AŞ yöneticisi Abdullah Kavukçu, sarı-kırmızılı takımın yıldızı Victor Osimhen'in geleceğiyle ilgili kararı nisan ayında bildireceğini söylerken "Victor’un bonservisini almamız hayal değil" diyerek transfere ilişkin son durumu açıkladı.

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Osimhen için resmi açıklama! 'Bonservisini almamız hayal değil'
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
18.03.2025
saat ikonu 13:23
|
GÜNCELLEME:
18.03.2025
saat ikonu 13:50

Galatasaray Kulübü'nün beyin takımı dün iftar yemeğinde bir araya geldi. Başkan Dursun Özbek'in yanı sıra yönetim kurulu ve Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu'ndan birçok isim yemekte hazır bulundu.

ANA GÜNDEM MADDESİ OSIMHEN

Yemekte açıklamalarda bulunan Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, takımdaki geleceği en çok merak edilen isimlerin başında gelen Nijeryalı yıldız Victor Osimhen hakkında konuştu. Sene başında Napoli'den kiralanan süper golcü bonservisinin alınıp alınmayacağına ilişkin soruları yanıtlayan Kavukçu, taraftara umut aşıladı.

NİSAN AYINDA TRANFSER NETLEŞECEK

"Osimhen’in gelmesi bir hayaldi" diyerek sözlerine başlayan Kavukçu, "Geldi ve bizde oynuyor. Ocak ayında gideceği söylendi ama kaldı. Galatasaray’ı çok seviyor. Şu anda rakiplerimizin tek hayali. Biz masadayken rakiplerimiz de onu almak için çok uğraştı. İbrahim ağabey (İbrahim Hatipoğlu) ile onu getirmeyi başardık. Osimhen nisan ayında bize kararını bildirecek" dedi.

BONSERVİSİNİ ALMAMIZ HAYAL DEĞİL

Osimhen'le ilgili ayrıca Kavukçu, "Şu anda dünyanın 5 büyük takımı da Osimhen ile ilgileniyor. Şampiyonluğa giderken Victor ile henüz bir şey konuşmadık. Bunu dillendirmenin anlamı da yok. Galatasaray çok büyük bir kulüp. Büyük olmasa Victor gelmezdi. Victor’un bonservisini almamız hayal değil. Bunu bence gözümüzde büyütmeyelim. Daha bize çok Victor’lar gelir. Yeter ki birlikte olalım. İnşallah daha iyilerini hep beraber başaracağız." ifadelerini kullandı.

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Sıkça Sorulan Sorular

OSIMHEN'İN MAAŞI NE KADAR?
Napoli'den 1 yıllığına kiralanan Victor Osimhen, Galatasaray'dan bonuslarla birlikte 11 milyon eurol maaş alıyor.
ETİKETLER
#galatasaray
#galatasaray
#bonservis
#victor osimhen
#victor osimhen
#Spor
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