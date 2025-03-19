Mohamed Salah ve Virgil van Dijk ayrılıyor! Liverpool yeni sezon transfer bütçesini belirledi

Premier Lig devi Liverpool, yeni sezonun transfer bütçesini belirledi. Kırmızılılarda yıldız isim Mohamed Salah ve Virgil van Dijk'in ayrılma ihtimalini gözeten yönetim, transfer bütçesini 250 milyon euro olarak belirledi.

Premier Lig'de açık ara farkla şampiyonluk yolunda ilerleyen Liverpool, önümüzdeki sezona daha da iddialı girmeyi planlıyor. Yönetim, yaz transfer dönemi için 250 milyon euroluk bir bütçe belirledi. Takımın sembol isimlerinden Mohamed Salah ve Virgil van Dijk'in ayrılması ihtimaline karşı İngiliz ekibinin gelecek sezonki transfer listesi belli oldu. Listede Julian Alvarez, Marcus Thuram, Xavi Simons ve Alessandro Bastoni gibi isimler yer alıyor.

SALAH VE VAN DİJK'İN PERFORMANSI

Mısırlı yıldız Mohamed Salah bu sezon Liverpool forması ile çıktığı 43 maçta 32 gol kaydederken 22 asiste imza attı. Ayrıca van Dijk ise bu sezon 41 maçta 3 gol 1 asist yaparak takımının en etkili oyuncularından birisi oldu.