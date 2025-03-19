Formula 1'de sezonun ikinci yarışı! Rota Çin Şanghay Pisti

Ve Formula 1 için ikinci yarış zamanı geldi. Sezonun ikinci etabında yeni rota Çin Şanghay Pisti olurken, sezonun ilk yarışını birinci tamamlayan Mclaren sürücüsü Lando Norris de yorumlar da bulundu.

Formula 1 ilk yarışıyla Avustralya'da başladı ve kaos dolu anlara sahne oldu. Sadece 14 pilotun tamamladığı ilk etap sonrasında, Çin'de nasıl bir yarış olacağı merakla beklenmeye başlandı.

İLK YARIŞTA LANDO NORRIS ZAFERE UZANDI

Yağmur altında ve zorlu koşullarda geçen Avustralya'da; McLaren pilotu Lando Norris, Red Bull Racing'den Max Verstappen'i geride bırakarak birinci oldu.

İKİNCİ ETAP İÇİN ÇİN VAKTİ

Şimdi gözler Formula 1'de, yılın ilk sprint etkinliği olan Çin Grand Prix'sinde. Araçlar arasındaki gerçek farkın testi niteliğindeki yarış, 5.4 kilometrelik Şanghay Uluslararası Pisti'nde 56 tur olarak koşulacak. Hızlı düzlükleri ve teknik virajlarıyla dikkat çeken Şanghay Pisti, takımların aerodinamik paketlerini ve lastik stratejilerini belirlemesinde önemli ipuçları sunuyor. Çin'deki yarış öncesi meteoroloji uzmanları, hafta sonu boyunca hava sıcaklıklarının 19 ila 23 santigrat derece arasında olması ve yağmur ihtimalinin yüzde 10 ila 20 seviyelerinde seyretmesini bekliyor. Geçen sezon Red Bull pilotu Max Verstappen, pole pozisyonundan başladığı yarışı domine ederek rahat bir galibiyet elde etmişti. Bu yıl sezonun ilk yarışını birinci tamamlayan Mclaren sürücüsü Lando Norris ise geçen yıl Çin'de ikinci olmuştu.

NORRIS PODYUM DEDİ!

Norris, Çin Grand Prix'i öncesi yine iddialı konuştu.

"Çin'de iyi bir performans sergileyeceğimizden eminim" diyen Norris, "Geçen yıl çok iyi bir aracımız olmasa da orada güçlüydük. Bu sezon da podyumda yer alacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

2025 Formula 1 sezonunun ikinci yarışı olan Çin Grand Prix'si, pazar günü gerçekleşecek.