Formula 1'de yeni sezon kaotik başladı! Lando Norris damalı bayrağı ilk gören isim oldu

Sezonun açılış yarışı, Formula 1'de heyecan dolu anlara sahne oldu. Avustralya Grand Prix'sinde Albert Park'ta yaşanan olaylı yarışta, damalı bayrağı ilk gören isim Lando Norris oldu. Güvenlik aracının sık sık görüldüğü yarışta taktik savaşlarını McLaren kazandı.

2025 Formula 1 sezonunun ilk yarışı olan Avustralya Grand Prix’si, bol aksiyon ve sürprizlerle tamamlandı. Albert Park Pisti'nde gerçekleşen yarışta, McLaren'in İngiliz pilotu Lando Norris, damalı bayrağı ilk gören isim olarak kariyerinin en büyük zaferlerinden birini elde etti.

YARIŞA YAĞMUR DAMGA VURDU!

Serin hava koşullarında başlayan yarış öncesinde yoğun yağış nedeniyle pist oldukça kaygandı. Formasyon turunda yalnızca Lance Stroll kuru zemin lastiklerini tercih ederken, diğer tüm sürücüler geçiş lastikleriyle yarışa başladı.

VERSTAPPEN İKİNCİ SIRADA

Tüm heyecanıyla devam eden yarışın sonunda Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen ikinci sırayı alırken, Mercedes’in yetenekli sürücüsü George Russell üçüncü olarak podyuma çıkmayı başardı.

Sezonun ilk yarışı, hem hava koşulları hem de yaşanan olaylarla uzun süre hafızalardan silinmeyecek anlara sahne oldu.