Lando Norris pole pozisyonunda başlayacak: Formula 1'de yeni sezon!

Formula 1'de yeni sezonun ilk pole pozisyonu Lando Norris'in oldu. Avustralya Grand Prix'sine McLaren pilotu Lando Norris ilk sıradan başlayacak. Sezonun açılış yarışı yarın TSİ 07.00'de start alacak.

Melbourne'deki 5,2 kilometre uzunluğundaki Albert Park Pisti'nde, 58 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turlarında Büyük Britanyalı Norris, 1 dakika 15.096 saniyelik derecesiyle ilk cebe yerleşti. Bu zamanlama, Norris için pole pozisyonu anlamına da geliyor. Formula 1'de yeni sezona Lando Norris start verecek.

MAX VERSTAPPEN ÜÇÜNCÜ SIRADAN BAŞLAYACAK

Norris'in 0.084 saniye gerisindeki McLaren takımının Avustralyalı pilotu Oscar Piastri ikinci, 0.385 saniye gerisindeki Red Bull’un Hollandalı pilotu Max Verstappen de üçüncü sırayı aldı.

Avustralya Grand Prix'si yarın TSİ 07.00'de başlayacak.