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Dünya
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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 00:55
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 00:55

Gazze'yi şiddetli yağış vurdu, çadırların üzerine kum yığını çöktü: 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Gazze Şeridi'nde şiddetli yağışların etkili olduğu Deir el-Balah kenti yakınlarında yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırların üzerine kum yığını çöktü. Olayda 3'ü çocuk, 2'si kadın olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetti.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 00:55
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 00:55

İsrail'in yoğun bombardımanından kaçarak evlerini terk etmek zorunda kalan Filistinliler zorlu yaşam mücadelelerini sürdürürken, Gazze Şeridi'nde etkili olan olumsuz hava şartları trajik bir kazaya yol açtı. 

5 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ, BİRÇOK KİŞİ MAHSUR KALDI

Deir el-Belah kentinin güneyinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırların üzerine kum yığını çöktü. Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, olayda birçok kişi kum yığını altında mahsur kalırken, 3'ü çocuk, 2'si kadın 5 kişi hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklar, Sivil Savunma ekiplerinin bölge sakinlerinin de yardımıyla mahsur kalanları kurtarmak için el aletleriyle çalışma yürüttüğünü bildirdi. 

Gazze'yi şiddetli yağış vurdu, çadırların üzerine kum yığını çöktü: 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Yetkililer, elektrik kesintisi ve kurtarma çalışmalarında kullanılacak gerekli teçhizat ile kaynakların yetersizliği nedeniyle müdahalede güçlük yaşandığını bildirdi. Olayda yaralananlar ve hayatını kaybedenlerin cenazeleri, ambulanslarla El-Aksa Şehitleri Hastanesi ve Nasser Hastanesi'ne nakledildi.

ACİL MÜDAHALE ÇAĞRISI

Sivil Savunma Müdürlüğü, yaşanan olayın güvenlik ve koruma önlemlerinden yoksun bölgelerde çadırlarda yaşamak zorunda kalan binlerce Filistinli ailenin karşı karşıya olduğu tehlikeleri bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı. 

Açıklamada, aralarında çocukların ve kadınların da bulunduğu 5 kişinin hayatını kaybetmesinin insani bir trajedi olduğu belirtilerek, uluslararası kuruluşlara ve ilgili makamlara acil müdahale çağrısı yapıldı. Yerinden edilmiş aileler için güvenli barınma alanlarının sağlanması ve çadırların kumluk bölgelerden, yamaçlardan ve çökme riski taşıyan alanlardan uzaklaştırılması istendi.

ÇADIR KURULMAMASI GEREKEN YERLER İÇİN UYARI YAPILDI

Sivil Savunma Müdürlüğü ayrıca, özellikle yağışlı havalarda kum yığınlarının ve yüksek toprak birikintilerinin yakınlarına çadır kurulmaması ve bu bölgelerde kalınmaması konusunda Filistinli aileleri uyardı.

Olay, Gazze Şeridi'ni etkisi altına alan alçak basınç sistemi nedeniyle bölgede şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgarların etkili olduğu bir dönemde yaşandı. Olumsuz hava şartları on binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin kaldığı çadırları su altında bırakmış ve maddi hasara yol açmıştı. Yetkililer, savaş sırasında hasar gören bina ve yapıların çökme riskine ilişkin uyarılarını da sürdürüyor.

 

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