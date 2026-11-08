TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Dünya
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.11.2026
saat ikonu 23:30
|
GÜNCELLEME:
08.11.2026
saat ikonu 23:37

İsrail'de Netanyahu yanlılarının meclisi basacağı iddia edildi

İsrail'de hükümeti kurma görevinin Netanyahu'nun rakibi Eisenkot'a verilmesinin ardından Başbakan Netanyahu yanlılarının meclisi basacağı iddia edildi. ABD'de 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınına benzer bir olayın İsrail'de de yaşanmasıyla milletvekillerinin yemin etmesinin engellenebileceği öne sürüldü.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
İsrail'de Netanyahu yanlılarının meclisi basacağı iddia edildi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.11.2026
saat ikonu 23:30
|
GÜNCELLEME:
08.11.2026
saat ikonu 23:37

İsrail'de adeta bir hükümet krizine dönüşen seçim sonuçlarının ardından Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, muhalefetteki Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot'u hükümeti kurmakla görevlendirirken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi seçim sonuçlarına itiraz etmeye hazırlanıyor.

ABD KONGRE BASKINININ BENZERİ İSRAİL'DE DE YAŞANABİLİR

Uzmanlar, Netanyahu'nun kolay kolay teslim olmayacağını ve Eisenkot'un hükümeti kurmasını engellemek için her türlü yola başvuracağını öngörürken İsrail basınında da ABD'deki Kongre baskını senaryosunun 10 Kasım Salı günü İsrail Meclisi'nde yaşanabileceği yönünde haberler yer aldı.

İsrail'de Netanyahu yanlılarının meclisi basacağı iddia edildi

Maariv gazetesinin haberinde, sosyal medyada, Netanyahu yanlısı sağcı aktivistlerin salı günü Meclis binasının önünde toplanıp milletvekillerinin binaya girişini ve yemin etmesini engelleyeceği yönünde tartışmaların yaşandığı ifade edildi.

Haberde, muhalefet kanadından da benzer mesajlar geldiği ve sağcı aktivistlere karşı koymak için bölgeye gidilmesinin istendiği aktarıldı.

ABD Kongre baskınının çok endişe verici olduğu kaydedilen haberde, İsrail polisinin Meclis'e baskın düzenlenmesi ihtimaline karşı hazırlıklı olması gerektiği belirtildi.

NETANYAHU SONUÇLARA İTİRAZ EDECEK

Gazete, Meclis'in basılması endişesinin, Netanyahu ve Likud Partisinin seçim sonuçlarına şüphe düşürme ve sonuçları kabul etmeme çabalarıyla ilişkili olduğunu yazdı.

İsrail'de Netanyahu yanlılarının meclisi basacağı iddia edildi

Yaşar Partisi lideri Gadi Eisenkot

Öte yandan, Kanal 12 Televizyonunun haberinde, Netanyahu'nun liderliğini yaptığı Likud Partisinin seçim sonuçlarına itiraz etmeye hazırlandığı belirtildi. Haberde, partinin, Arap seçmenlerin sandığa gitmesi için bazı dijital uygulamaların kullanıldığı iddialarına dayandığı bilgisi paylaşıldı.

NETANYAHU ULUSAL BİRLİK HÜKÜMETİ İÇİN ÇAĞRI YAPTI

Netanyahu dün akşam yayımladığı görüntülü mesajda, "İran'ın nükleer tehdidiyle mücadele etmek ve İsrail'in Yahudi devleti kimliğini korumak" amacıyla ulusal birlik hükümeti kurulması çağrısında bulunmuştu.

Eisenkot, Netanyahu'nun bu çağrısına karşı çıkarak, Başbakan'ın görevdeki günlerinin sayılı olduğunu anladığı için bu söylemi kullandığını ve İsrail toplumunu bölmeye çalıştığını savunmuştu.

Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ise bugün hükümet kurma yetkisini 67 milletvekilinin desteğini almayı başaran muhalefetteki Yashar Partisi'nin lideri Eisenkot'a vermişti.

İsrail'de Netanyahu yanlılarının meclisi basacağı iddia edildi

İsrail'de hiçbir siyasi blokun tek başına hükümet kurmak için gerekli 61 milletvekili sayısına ulaşamaması nedeniyle Eisenkot'un hükümeti kurabilmesi için diğer partilerle anlaşması gerekiyor. Bu süreçte Arap partilerinin desteği de önem taşıyor.

İsrail yasalarına göre, hükümeti kurmakla görevlendirilen milletvekiline 28 gün süre veriliyor. Cumhurbaşkanı bu süreyi 14 gün daha uzatabiliyor. Görevlendirilen milletvekilinin başarısız olması halinde cumhurbaşkanı başka bir milletvekilini görevlendirebiliyor.

 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog hükümeti kurma görevini Eisenkot'a verdi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trump'tan İran'a saldırı açıklaması: 'Düşük ihtimal'
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD Irak'tan açık açık talep etti: İran sınır kapılarını kapatın
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.