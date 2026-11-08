Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Al Jazeera televizyonuna yaptığı açıklamada Washington yönetiminin Irak ile İran arasındaki sınır kapılarından yalnızca ikisinin açık tutulmasını, diğerlerinin ise kapatılmasını istediğini belirtti.

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HABERİN ÖZETİ ABD Irak'tan açık açık talep etti: İran sınır kapılarını kapatın Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, bölgesel gelişmeler, sınır güvenliği, petrol ihracatı ve ABD ile İran ilişkilerine dair kritik açıklamalarda bulundu. Washington yönetimi, Irak ile İran arasındaki sınır kapılarından yalnızca ikisinin açık tutulmasını ve diğerlerinin kapatılmasını talep etti. Tahran yönetimine dostluk ve ittifaka açık olunduğu ancak Irak'ın iç işlerine müdahalenin kabul edilmeyeceği bildirildi. Mevcut koşulların Orta Doğu'da savaşın yeniden başlayabileceğine işaret ettiği belirtildi. Hürmüz Boğazı üzerinden petrol ihracatının durması Irak'a yaklaşık 60 milyar dolar zarar getirdi; ABD ve İran ile varılan mutabakatların ardından sevkiyat yeniden başladı. DEAŞ ile mücadele kapsamında Irak, Suriye, Ürdün ve Türkiye'nin katılımıyla dörtlü bir komite kuruldu. Irak, DEAŞ mensuplarının sızmasını engellemek ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele etmek amacıyla Suriye sınırındaki askeri faaliyetlerini sürdürüyor.

Irak'ın İran ile ilişkileri hakkında da açıklamada bulunan Hüseyin, Tahran yönetimine dostluk ve ittifaka açık olduklarını ancak ülkesinin iç işlerine müdahale edilmesini kabul etmeyeceklerini ilettiklerini söyledi.

"ORTA DOĞU'DA SAVAŞ TEKRAR BAŞLAYABİLİR"

Bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hüseyin, mevcut koşulların Orta Doğu'da savaşın yeniden başlayabileceğine işaret ettiğini belirtti.

Hürmüz Boğazı üzerinden petrol ihracatının durması nedeniyle Irak'ın yaklaşık 60 milyar dolar zarara uğradığını aktaran Hüseyin, ABD ve İran ile varılan mutabakatların ardından petrol sevkiyatının yeniden başladığını bildirdi.

IRAK'IN SURİYE SINIRINDA ASKERİ FAALİYETLERİ DEVAM EDİYOR

Hüseyin, Suriye'de terör örgütü DEAŞ ile mücadele kapsamında Irak, Suriye, Ürdün ve Türkiye'nin katılımıyla dörtlü bir komite oluşturulduğunu açıkladı.

Irak'ın Suriye sınırında DEAŞ mensuplarının ülkeye sızmasını önlemek ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele etmek amacıyla askeri faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Hüseyin, sınır güvenliğinin sağlanmasının ülkesinin öncelikleri arasında bulunduğunu vurguladı.