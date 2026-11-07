TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Dünya
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 18:50
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 19:38

Polonya'da silahlı saldırı! Çok sayıda can kaybı ve yaralı var

Polonya'nın Krakow kentinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği, en az 10 kişi de yaralandı. Kaçmaya çalışan saldırganın yakalandığı öğrenildi.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 18:50
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 19:38

'nın Krakow kentindeki tarihi Ana Meydan'a yerel saatle 15.00 sıralarında aracıyla giren saldırgan araçtan çevredekilere ateş açtı.

HABERİN ÖZETİ

Polonya'da silahlı saldırı! Çok sayıda can kaybı ve yaralı var

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Polonya'nın Krakow kentinde tarihi meydana aracıyla giren bir saldırganın çevreye ateş açması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, en az 10 kişi yaralandı.
Saldırgan araçtan çevredekilere ateş açtıktan sonra polis tarafından vurularak yakalandı ve hastaneye kaldırıldı.
Saldırıda 5 kişi yaşamını yitirirken, aralarında polislerin de olduğu en az 10 kişi yaralandı.
Yaralılara müdahale etmek için tarihi Ana Meydan'a hava ambulansı helikopteri iniş yaptı.
Polonya Başbakanı Donald Tusk olayı bir "terör saldırısı" olarak nitelendirdi ve polisin detayları araştırdığını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek olayın aydınlatılmasını beklediğini belirtti.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.

Saldırıda 5 kişi yaşamını yitirdi, en az 10 kişi yaralandı. Yaralılar arasında polislerin de olduğu öğrenildi.

Polonya'da silahlı saldırı! Çok sayıda can kaybı ve yaralı var

SALDIRGAN VURULARAK YAKALANDI

Silah seslerinin ardından bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi. Polonya polisi, saldırganı vurarak yakaladı ve tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Polonya'da silahlı saldırı! Çok sayıda can kaybı ve yaralı var

MEYDANA HELİKOPTER İNDİ

Bölgedeki yaralılara müdahale etmek için hava ambulansı helikopteri meydana iniş yaptı. Yetkililer, bölge sakinleri ve turistlerden operasyonun sürdüğü meydana yaklaşmamaları çağrısını yaptı.

Polonya'da silahlı saldırı! Çok sayıda can kaybı ve yaralı var

CUMHURBAŞKANI VE BAŞBAKANDAN AÇIKLAMA

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, haberleri büyük endişeyle karşıladığını belirterek, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve yaralılara "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Nawrocki, olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını beklediğini vurguladı.

Polonya Başbakanı Donald Tusk ise polisin olayın nedenini ve tüm detaylarını araştırdığını duyurdu. Tusk, ayrıca olayı, "terör saldırısı" olarak nitelendirdi.

 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Polonya'da Anayasa Mahkemesi Başkanı ve yardımcısı görevden alındı! Darbe iddiası Cumhurbaşkanı Nawrocki'nin uçağını geri döndürdü
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Polonya Başbakanı Tusk'a ve Savunma Bakanı'na suikast planladı, yakayı ele verdi
ETİKETLER
#polonya
#Donald Tusk
#Krakow
#Ana Meydan
#Polonya Polisi
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.