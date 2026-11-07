Polonya'nın Krakow kentindeki tarihi Ana Meydan'a yerel saatle 15.00 sıralarında aracıyla giren saldırgan araçtan çevredekilere ateş açtı.

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HABERİN ÖZETİ Polonya'da silahlı saldırı! Çok sayıda can kaybı ve yaralı var Polonya'nın Krakow kentinde tarihi meydana aracıyla giren bir saldırganın çevreye ateş açması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, en az 10 kişi yaralandı. Saldırgan araçtan çevredekilere ateş açtıktan sonra polis tarafından vurularak yakalandı ve hastaneye kaldırıldı. Saldırıda 5 kişi yaşamını yitirirken, aralarında polislerin de olduğu en az 10 kişi yaralandı. Yaralılara müdahale etmek için tarihi Ana Meydan'a hava ambulansı helikopteri iniş yaptı. Polonya Başbakanı Donald Tusk olayı bir "terör saldırısı" olarak nitelendirdi ve polisin detayları araştırdığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek olayın aydınlatılmasını beklediğini belirtti.

Saldırıda 5 kişi yaşamını yitirdi, en az 10 kişi yaralandı. Yaralılar arasında polislerin de olduğu öğrenildi.

SALDIRGAN VURULARAK YAKALANDI

Silah seslerinin ardından bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi. Polonya polisi, saldırganı vurarak yakaladı ve tedavi için hastaneye kaldırıldı.

MEYDANA HELİKOPTER İNDİ

Bölgedeki yaralılara müdahale etmek için hava ambulansı helikopteri meydana iniş yaptı. Yetkililer, bölge sakinleri ve turistlerden operasyonun sürdüğü meydana yaklaşmamaları çağrısını yaptı.

CUMHURBAŞKANI VE BAŞBAKANDAN AÇIKLAMA

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, haberleri büyük endişeyle karşıladığını belirterek, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve yaralılara "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Nawrocki, olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını beklediğini vurguladı.

Polonya Başbakanı Donald Tusk ise polisin olayın nedenini ve tüm detaylarını araştırdığını duyurdu. Tusk, ayrıca olayı, "terör saldırısı" olarak nitelendirdi.