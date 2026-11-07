Polonya'da silahlı saldırı! Çok sayıda can kaybı ve yaralı var

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İstanbul
Polonya'nın Krakow kentindeki tarihi Ana Meydan'a yerel saatle 15.00 sıralarında aracıyla giren saldırgan araçtan çevredekilere ateş açtı.
Saldırıda 5 kişi yaşamını yitirdi, en az 10 kişi yaralandı. Yaralılar arasında polislerin de olduğu öğrenildi.
Silah seslerinin ardından bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi. Polonya polisi, saldırganı vurarak yakaladı ve tedavi için hastaneye kaldırıldı.
Bölgedeki yaralılara müdahale etmek için hava ambulansı helikopteri meydana iniş yaptı. Yetkililer, bölge sakinleri ve turistlerden operasyonun sürdüğü meydana yaklaşmamaları çağrısını yaptı.
Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, haberleri büyük endişeyle karşıladığını belirterek, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve yaralılara "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Nawrocki, olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını beklediğini vurguladı.
Polonya Başbakanı Donald Tusk ise polisin olayın nedenini ve tüm detaylarını araştırdığını duyurdu. Tusk, ayrıca olayı, "terör saldırısı" olarak nitelendirdi.