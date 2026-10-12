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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 11:46
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 11:46

Polonya Başbakanı Tusk'a ve Savunma Bakanı'na suikast planladı, yakayı ele verdi

Polonya Başbakanı Donald Tusk ile Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz'e suikast planlayan bir kişi gözaltına alındı.

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Editor
 Berrak Arıcan Baş
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Polonya Başbakanı Tusk'a ve Savunma Bakanı'na suikast planladı, yakayı ele verdi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 11:46
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 11:46

Polonya İçişleri Bakanlığı, Başbakan Donald Tusk ve Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz'e yönelik muhtemel saldırılarla ilgili güvenilir bilgiler edindiğini açıkladı.

GÖZALTINA ALINDI

Başbakan Tusk, polisin açıklamasından kısa bir süre sonra kendisine ve savunma bakanına yönelik bir suikast saldırısı planlamakla suçlanan bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu. 

Tusk, şüphelinin yakalanmasındaki "hızlı ve kararlı müdahale" nedeniyle polise teşekkür etti.

Polonya Başbakanı Tusk'a ve Savunma Bakanı'na suikast planladı, yakayı ele verdi

''HAYATA GEÇİRİLME İHTİMALİ YÜKSEKTİ''

Özel Hizmetler Koordinatörü Sözcüsü Jacek Dobrzynski yaptığı açıklamada, şüphelinin Aşağı Silezya bölgesinde yakalandığını ve Polonya vatandaşı olduğunu söyledi. Dobrzynski, "Bu vakada, söz konusu tehditlerin gerçekten hayata geçirilme ihtimalinin yüksek olduğundan bahsediyoruz" dedi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Karolina Galecka, bakanların güvenliğinden sorumlu olan Devlet Koruma Servisi'nin muhtemel saldırıya ilişkin bilgileri içeren bir maili polise iletmesiyle planın ortaya çıkarıldığını söyledi. 2023'ten bu yana Polonya Başbakanı olarak görev yapan Tusk, 2014-2019 yılları arasında da Avrupa Konseyi Başkanı olarak görev almıştı

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ETİKETLER
#Donald Tusk
#Polonya İçişleri Bakanlığı
#Wladyslaw Kosiniak-kamysz
#Jacek Dobrzynski
#Aşağı Silezya
#Dünya
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