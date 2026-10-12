Ukrayna, Rusya'ya karşı enerji ateşkesine uymazsa 'Trump bedelini ağır ödetecek' iddiası

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İstanbul
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i enerji altyapılarını hedef almaması konusunda uyardı. Bu uyarının ardından ise Trump, Rusya ve Ukrayna arasında enerji ateşkesi ilan edildiğini duyurdu.
Avrupalı yetkililer ise ABD yönetiminin, bir kez daha Ukrayna'yı Rusya'nın enerji altyapısına yönelik saldırıları konusunda uyardığını ileri sürdü. CNN'e açıklama yapan isimleri paylaşılmayan yetkililer, ABD'nin, Ukrayna'nın Rusya'nın enerji tesislerine derin saldırılarını durdurmaması halinde Kiev yönetimi ve Avrupa'daki ortaklarıyla istihbarat paylaşımını ve Avrupa'ya silah satışlarını askıya almakla tehdit ettiği iddiasında bulundu.
ABD basınında yer alan haberlerde, ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Rusya'nın rafinerilerine saldırılarından ötürü" Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e kızgın olduğu öne sürülmüştü.
Trump, dün yaptığı açıklamada, Ukrayna ile Rusya arasında enerji altyapılarına saldırmama konusunda "ateşkes sağlandığını" duyurmuştu.
Zelenskiy de Trump'ın duyurduğu, "Rusya ile Ukrayna'nın birbirlerinin enerji altyapılarına saldırmama konusunda ateşkes sağladıkları" yönündeki gelişmeden "haberdar olmadığını" ama bu fikri desteklediğini, ateşkese hazır olduklarını ifade etmişti.