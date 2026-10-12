ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i enerji altyapılarını hedef almaması konusunda uyardı. Bu uyarının ardından ise Trump, Rusya ve Ukrayna arasında enerji ateşkesi ilan edildiğini duyurdu.

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HABERİN ÖZETİ Ukrayna, Rusya'ya karşı enerji ateşkesine uymazsa 'Trump bedelini ağır ödetecek' iddiası ABD Başkanı Donald Trump, enerji altyapılarını hedef almaması konusunda Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i uyardıktan sonra Rusya ile Ukrayna arasında enerji ateşkesi ilan edildiğini duyurdu. Trump, Ukrayna ile Rusya arasında enerji altyapılarına saldırmama konusunda ateşkes sağlandığını açıkladı. Ukrayna'nın Rus enerji tesislerine saldırılarını durdurmaması halinde, ABD'nin istihbarat paylaşımını ve Avrupa'ya silah satışlarını askıya almakla tehdit ettiği ileri sürüldü. ABD basınında Donald Trump'ın, rafinerilere yapılan saldırılar nedeniyle Zelenskiy'e kızgın olduğu öne sürüldü. Zelenskiy, Trump'ın duyurduğu ateşkes gelişmesinden haberdar olmadığını ancak bu fikri desteklediğini ve ateşkese hazır olduklarını ifade etti.

UKRAYNA VURURSA ABD İSTİHBARATI KESECEK

Avrupalı yetkililer ise ABD yönetiminin, bir kez daha Ukrayna'yı Rusya'nın enerji altyapısına yönelik saldırıları konusunda uyardığını ileri sürdü. CNN'e açıklama yapan isimleri paylaşılmayan yetkililer, ABD'nin, Ukrayna'nın Rusya'nın enerji tesislerine derin saldırılarını durdurmaması halinde Kiev yönetimi ve Avrupa'daki ortaklarıyla istihbarat paylaşımını ve Avrupa'ya silah satışlarını askıya almakla tehdit ettiği iddiasında bulundu.

ZELENSKİY 'HABERİM YOK' DEDİ

ABD basınında yer alan haberlerde, ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Rusya'nın rafinerilerine saldırılarından ötürü" Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e kızgın olduğu öne sürülmüştü.

Trump, dün yaptığı açıklamada, Ukrayna ile Rusya arasında enerji altyapılarına saldırmama konusunda "ateşkes sağlandığını" duyurmuştu.

Zelenskiy de Trump'ın duyurduğu, "Rusya ile Ukrayna'nın birbirlerinin enerji altyapılarına saldırmama konusunda ateşkes sağladıkları" yönündeki gelişmeden "haberdar olmadığını" ama bu fikri desteklediğini, ateşkese hazır olduklarını ifade etmişti.