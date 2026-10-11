ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i enerji konusunda uyardıktan sonra dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Trump, Rusya ve Ukrayna arasında enerji ateşkesi sağlandığını söyledi ve her iki tarafı da anlaşmaya uyma konusunda uyardı.

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HABERİN ÖZETİ Rusya ve Ukrayna arasında enerji ateşkesi! ABD lideri Trump hem duyurdu hem uyardı ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Ukrayna arasında enerji konusunda bir ateşkes sağlandığını duyurdu ve her iki tarafı da anlaşmaya uymaları konusunda uyardı. Trump, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta enerji ateşkesi ilan edildiğini ve her iki tarafın da anlaşmaya vardığını belirtti. Daha önce Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i, Rusya'nın dizel yakıt rafinerilerini hedef almasının dünya genelinde sorunlara neden olacağı konusunda uyarmıştı. Trump, Zelenskiy'nin barışa ulaşmak için birçok fırsatı olduğunu ancak bunları kullanmadığını ifade etti. Trump, Ukrayna'nın Rusya'daki rafinerilere yönelik saldırılarının Amerikalı çiftçiler ve hayvan yetiştiricileri üzerindeki olumsuz etkilerine izin vermeyeceklerini söyledi.

Trump, kendine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada, "Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta enerji ateşkesi ilan edilmiştir. Her iki taraf da anlaşmaya vardı, bunu bozmayın" ifadelerine yer verdi.

ZELENSKİY'İ UYARMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, ara seçimler öncesindeki Cumhuriyetçi partili adayları desteklemek için çıktığı Tennessee seyahati öncesinde Beyaz Saray’dan ayrılırken basın mensuplarının sorularını cevaplamıştı.

ABD ile Rusya arasındaki dizel anlaşmasının savaşın uzamasına neden olması ihtimaline ilişkin soru üzerine Trump, "Ben bu konuya farklı bakıyorum. (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy’in barışa ulaşmak için birçok fırsatı oldu fakat bunu yapmamayı tercih etti. Zelenskiy, savaşı defalarca sonlandırabilirdi ama bunu yapmamayı seçti. Biz, Rusya’ya karşı istediğinizi yapabilirsiniz dedik. Sadece ‘Rafinerileri vurmayın, çünkü bu dünya genelinde soruna neden oluyor’ dedik. Zelenskiy, dünyaya sorun çıkarmak istiyor. Dizel yakıt üzerinden çiftçilerimize, hayvan yetiştiricilerimize sorun çıkarmak istiyor. Çünkü Rusya, dünya genelinde dizel yakıtın büyük bir kısmını tedarik ediyor" ifadelerini kullandı.

''DURMASI ONUN İÇİN İYİ OLUR''

ABD Başkanı, "Zelenskiy'e istediğini yap ama dizel yakıtı hedef alma, çünkü bu büyük bir sorun dedik. Peki ne yaptı? Gidip dizel yakıtı hedef aldı. İstediğini yapabilir ama bunu yapamaz. Bu, dizel yakıt rafinerilerinin yetersizliği nedeniyle dünya çapında bir soruna neden oluyor. Zelenskiy’e ne istersen yap ama (Rusya’nın) dizel rafinelerini vurma dedim ama yine de vurdu. Durması onun için daha iyi olur" dedi. Trump, Ukrayna’nın Rusya’daki rafinerilere yönelik saldırılarının Amerikalı çiftçileri, hayvan yetiştiricilerini ve dünyanın geri kalanını kötü etkilemesine izin vermeyeceklerini söyledi.