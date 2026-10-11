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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 09:29
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 09:29

ABD, Husilere karşı harekete geçecek mi, İran'a karşı neden zafer ilan edilmedi? Trump bir bir cevapladı

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı, İran ve Husilerin, Suudi Arabistan'a saldırıları hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, Husilere karşı ABD'nin harekete geçip geçmeyeceğine dair soruya da cevap verdi.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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ABD, Husilere karşı harekete geçecek mi, İran'a karşı neden zafer ilan edilmedi? Trump bir bir cevapladı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 09:29
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 09:29

ABD Başkanı , Maryland eyaletindeki Andrews askerî üssünde gazetecilere açıklamalarda bulundu. " Devlet Başkanı savaş hâlindeyken seçim yapamadığı için mi barışı geciktiriyor?" sorusuna cevap veren Trump, "Bence seçime gitmeli; bu meseleyi defalarca çözebilirdi" dedi. 

ABD, Husilere karşı harekete geçecek mi, İran'a karşı neden zafer ilan edilmedi? Trump bir bir cevapladı

''ZELENSKİY BU SAVAŞI SONLANDIRABİLİR''

Ukrayna savaşının asla yaşanmaması gerektiğini vurgulayan Trump, "Ben başkan olsaydım, bu asla yaşanmazdı. Ama Başkan Zelenskiy bu savaşı sona erdirebilir" değerlendirmesinde bulundu. Rusya’nın savaşı sona erdirecek bir anlaşma yapmak istediğini belirten Trump, "Bu defalarca çözülebilecek bir meseleydi ancak her nedense Başkan Zelenskiy bir anlaşma yapmak istemiyor" diye konuştu. 

ABD, Husilere karşı harekete geçecek mi, İran'a karşı neden zafer ilan edilmedi? Trump bir bir cevapladı

''ANLAŞMA 2 YIL ÖNCE YAPILMALIYDI''

Rusya’nın güç dengesi bakımından Ukrayna’dan üstün olduğuna işaret eden Trump, "Bence bir anlaşmaya varılması akıllıca olurdu. Eğer (Zelenskiy) iki yıl önce bir anlaşma yapsaydı, durumu çok daha iyi olurdu. İki yıl önce çok daha iyi bir anlaşma yapabilirdi" dedi.

ABD, Husilere karşı harekete geçecek mi, İran'a karşı neden zafer ilan edilmedi? Trump bir bir cevapladı

ABD, İRAN'A KARŞI NEDEN ZAFER İLAN ETMİYOR?

karşısında neden zafer ilan etmediği sorulan Trump, "Gelecekte nükleer silaha sahip olmayacaklarına dair bir garantimiz olmalı. Bu aslında çok iyi bir soru. Şu an hemen çekilebiliriz ama gelecekte nükleer silaha sahip olmayacaklarını garanti altına almak zorundayız ve bu garantiyi alacağız" ifadelerini kullandı.

ABD, Husilere karşı harekete geçecek mi, İran'a karşı neden zafer ilan edilmedi? Trump bir bir cevapladı

ABD, HUSİLERE KARŞI HAREKETE GEÇECEK Mİ?

Trump, ’ın başkenti Riyad yakınlarındaki Kral Halid Uluslararası Havalimanı’na yönelik son Husi saldırısı hakkında da değerlendirmelerde bulundu. ABD’nin Husilere karşı harekete geçip geçmeyeceği sorusuna kesin cevap vermeyen Trump, "Bunu göreceksiniz" dedi. 

Husilerle iletişim hâlinde olduklarını kaydeden Trump, "Suudiler ABD güçleri olmadan kendilerini savunamıyorlar mı?" yönündeki soru üzerine, "Kendilerini savunabiliyorlar. Suudiler iyi savaşçılardır. Ama bence bu saldırı korkunç bir şeydi" ifadelerini kullandı. 

ABD, Husilere karşı harekete geçecek mi, İran'a karşı neden zafer ilan edilmedi? Trump bir bir cevapladı

Son havalimanı saldırısının ardından Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile konuşup konuşmadığı sorusuna "Hayır, ama onunla konuşacağım" cevabını veren Trump, "Suudi Arabistan’da yaşananlar kabul edilemez" dedi.

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#donald trump
#ukrayna
#suudi arabistan
#iran
#vladimir zelenskiy
#Dünya
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