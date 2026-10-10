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 | Banu İriç
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10.10.2026
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10.10.2026
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Suudi Arabistan'da iki havalimanına saldırı: Türkiye'den sert tepki

Türkiye Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'da iki havalimanına düzenlediği saldırıları sert biçimde kınadı. Dışişleri Bakanlığı saldırılara son verilmesi çağrısında bulunurken İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Suudi Arabistan ile dayanışma mesajı verdi.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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Suudi Arabistan'da iki havalimanına saldırı: Türkiye'den sert tepki
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.10.2026
saat ikonu 00:01
|
GÜNCELLEME:
10.10.2026
saat ikonu 00:01

, 'deki destekli Husilerin 'daki 2 havalimanını hedef almasını en güçlü biçimde kınadı.

Sivil halkı ve altyapıyı hedef alan ve bölgedeki gerilimin daha da tırmanmasına yol açan saldırılara bir an evvel son verilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, "Suudi Arabistan'la tam dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha vurguluyor, mevcut ihtilafların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesi yönündeki çağrımızı yineliyoruz" ifadesi kullanıldı.

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN: "SALDIRILARI KINIYORUM"

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Suudi Arabistan’ın güneyinde yer alan Abha Uluslararası Havalimanı ile Riyad’daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı’na düzenlenen saldırıları şiddetle kınıyorum" dedi.
İletişim Başkanı Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Suudi Arabistan’ın güneyinde yer alan Abha Uluslararası Havalimanı ile Riyad’daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı’na düzenlenen saldırıları şiddetle kınıyorum. Sivillerin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açan bu saldırılar, bölgenin barış ve huzurunu tehdit eden, gerilimi tırmandıran kabul edilemez eylemlerdir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye olarak bölgede yeni çatışmaların önlenmesini, ihtilafların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesini kuvvetli bir şekilde savunuyoruz. Kardeş Suudi Arabistan’la dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha vurguluyor; hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

 

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