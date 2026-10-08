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Dünya
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 00:26
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 00:26

Husiler Suudi Arabistan'daki havalimanlarını hedef aldı: Riyad ve Abha’ya füze ile İHA saldırısı, 3 ölü, 36 yaralı

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı ile Abha Uluslararası Havalimanı'na füze ve İHA saldırıları düzenledi. Saldırılarda 3 kişi hayatını kaybederken 36 kişi yaralandı.

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Editor
 Nalan Güler Güven
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Husiler Suudi Arabistan'daki havalimanlarını hedef aldı: Riyad ve Abha’ya füze ile İHA saldırısı, 3 ölü, 36 yaralı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 00:26
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 00:26

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Yemen'deki İran destekli Husilerin başkent Riyad yakınlarındaki Kral Halid Uluslararası Havalimanı ile Abha Uluslararası Havalimanı'na düzenlediği saldırılara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, havalimanlarına dün ve bugün olmak üzere iki ayrı saldırı gerçekleştirildiği belirtildi. 

FAS, CEZAYİR VE SUDAN VATANDAŞI 3 KİŞİ SALDIRILARDA HAYATINI KAYBETTİ

Abha Uluslararası Havalimanı'na yönelik saldırıda biri Fas, diğeri Cezayir vatandaşı olmak üzere 2 kişinin hayatını kaybettiği, 28 kişinin yaralandığı bildirildi. Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na yönelik saldırıda ise Sudan vatandaşı 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı açıklandı. Yaralılar arasında 5 Suudi Arabistan, 2 Mısır ve 1 Pakistan vatandaşının bulunduğu kaydedildi. Saldırılarda toplam 3 kişinin hayatını kaybettiği, 36 kişinin yaralandığı bildirildi.

Husiler Suudi Arabistan'daki havalimanlarını hedef aldı: Riyad ve Abha’ya füze ile İHA saldırısı, 3 ölü, 36 yaralı

HUSİLER, FÜZE VE İHA SALDIRILARI DÜZENLEDİKLERİNİ BİLDİRMİŞTİ

Husilerin silahlı kanadının sözcüsü Yahya Saree, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Suudi Arabistan'a çok sayıda füze ve insansız hava aracı (İHA) ile 3 saldırı düzenlendiğini duyurmuştu. Saree, söz konusu saldırıların Suudi Arabistan'ın son 24 saatte başkent Sana ve çeşitli vilayetlere düzenlediğini iddia ettiği 60 hava saldırısına misilleme olarak gerçekleştirildiğini ifade etmişti. İlk misilleme saldırısında Riyad yakınlarındaki Uluslararası Kral Halid Havalimanı'nın vurulduğunu ve saldırının hava trafiğinin durmasına yol açtığını öne süren Saree, Mekke bölgesindeki Rabiğ şehrinde bulunan Aramco rafinerisini hedef alan ikinci saldırının ise yangına yol açtığını iddia etmişti. Saree, üçüncü saldırıda ise Abha Havalimanı, Hamis Muşayt'taki bir askeri üs, Asir bölgesindeki Akife askeri kampı ile Necran ve Cizan'daki diğer hassas noktaların "tam isabet" ile hedef alındığını ileri sürmüştü.

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ETİKETLER
#suudi arabistan
#husiler
#Yahya Saree
#Kral Halid Uluslararası Havalimanı
#Abha Uluslararası Havalimanı
#Dünya
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