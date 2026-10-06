Arap Koalisyonu'ndan Hudeyde'de kritik operasyon: Husilerin silah depoları ve patlayıcı yüklü botları imha edildi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, Yemen'in batısındaki liman kenti Hudeyde'de Husilerin silah depolarını, patlayıcı yüklü botlarını ve deniz mayınlarını imha ettikleri bir operasyon düzenlediklerini duyurdu.
Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Husilere karşı yürütülen operasyonlara ilişkin bilgi verdi.
Arap Koalisyonu Sözcüsü, koalisyonun deniz kuvvetlerinin Hudeyde'de Husilere ait askeri noktaları hedef aldığı bir operasyon gerçekleştirdiklerini belirtti.
Kızıldeniz'in güneyinde bir saldırı planını engellediklerini belirten Maliki, silah depolarını, patlayıcıların bulunduğu botları ve deniz mayınlarını imha ettiklerini kaydetti.
Maliki, düzenledikleri operasyonun Babulmendeb Boğazı'nda seyrüsefer güvenliğini koruma hedeflerinin bir parçası olduğunu belirtti.