Mekke Anlaşması'nda Suudi Arabistan'da acil toplantı

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın güvenlik alanındaki iş birliğini kurumsallaştırdığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında üç ülke tekrar bir araya geliyor.

PAKİSTAN DUYURDU

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed Ishaq Dar, yaptığı açıklama ile 7 Ağustos'ta imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın acil toplantısının Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirileceğini bildirdi.

Pakistanlı Bakan Dar, toplantının Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına odaklanacağını söyledi.

MEKKE ANLAŞMASI

Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan, kolektif caydırıcılığı güçlendirmek ve savunma iş birliğini genişletmek amacıyla 7 Ağustos'ta Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalamıştı. Anlaşma, üç ülkeden birine yapılan saldırının hepsine yapılmış saldırı olarak kabul edilmesini içeriyor.