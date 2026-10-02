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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 18:34
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 18:34

Mekke Anlaşması'nda Suudi Arabistan'da acil toplantı

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın bir araya gelerek anlaşmayla kurduğu Mekke İttifakı acil olarak toplanıyor. Toplantı gündeminde Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları olacak.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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Mekke Anlaşması'nda Suudi Arabistan'da acil toplantı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 18:34
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 18:34

, ve 'ın güvenlik alanındaki iş birliğini kurumsallaştırdığı kapsamında üç ülke tekrar bir araya geliyor.

PAKİSTAN DUYURDU

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed Ishaq Dar, yaptığı açıklama ile 7 Ağustos'ta imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın acil toplantısının Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirileceğini bildirdi. 

Mekke Anlaşması'nda Suudi Arabistan'da acil toplantı

Pakistanlı Bakan Dar, toplantının Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına odaklanacağını söyledi.

MEKKE ANLAŞMASI 

Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan, kolektif caydırıcılığı güçlendirmek ve savunma iş birliğini genişletmek amacıyla 7 Ağustos'ta Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalamıştı. Anlaşma, üç ülkeden birine yapılan saldırının hepsine yapılmış saldırı olarak kabul edilmesini içeriyor.

 

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#Türkiye
#Pakistan
#suudi arabistan
#Mekke Ortak Savunma Anlaşması
#Muhammed Ishaq Dar
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