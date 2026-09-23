Mekke Savunma İttifakı'nın ilk genel sekreteri belli oldu

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Suudi Arabistan ile imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında Mekke Savunma İttifakı'nın ilk genel sekreterini belirlediğini bildirdi.

Bakanlıktan Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında Mekke Savunma İttifakı'na ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, İttifak'ın Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki genel sekreterliğine, Emekli Korgeneral Nauman Mahmood'un atandığı kaydedildi.

Üç ülke arasında dönüşümlü yürütülecek genel sekreterlik görevini ilk olarak üç yıl süreyle Pakistan'dan bir genel sekreterin üstlenmesi kararlaştırılmıştı.

MEKKE ORTAK SAVUNMA ANLAŞMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 7 Ağustos'ta Mekke'de "Ortak Savunma Anlaşması"na imza atmıştı.

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın, bölgelerinde ve uluslararası alanda artan istikrarsızlıklar karşısında ortak sorumluluk ve bölgesel sahiplenme anlayışıyla imzaladıkları Mekke Ortak Savunma Anlaşması, bölgede ve küresel ölçekte güvenlik, barış, istikrar ve refahın teşvik edilmesini ve ortak caydırıcılığın artırılmasını hedefliyor.

Söz konusu anlaşma, taraf devletlerden herhangi birine yöneltilecek bir saldırının tüm taraflara yapılmış sayılacağına hükmediyor.

Bölgede yeni işbirliği kültürünün geliştirilmesini hedefleyen anlaşma, uluslararası hukuka saygı duyan ve barışçı işbirliği vizyonunu paylaşan tüm aktörlerin katılımını mümkün kılıyor.