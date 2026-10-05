Suudi Arabistan’da Pakistan, Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki Mekke İttifakı'nın Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısı yapıldı.

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HABERİN ÖZETİ Mekke İttifakı Riyad'da toplandı: Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan toplandı Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Pakistan, Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki Mekke İttifakı'nın Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısı yapıldı. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu katıldı. Heyet, resmi ziyaret kapsamında Suudi Arabistan'a geldi.



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, resmi ziyaret kapsamında Suudi Arabistan’a geldi.

Bakan Fidan, Bakan Güler ve Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, başkent Riyad’da düzenlenen Pakistan, Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki Mekke İttifakı'nın Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısına katıldı.