Mekke İttifakı Riyad'da toplandı: Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan toplandı

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İstanbul
Suudi Arabistan’da Pakistan, Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki Mekke İttifakı'nın Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısı yapıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, resmi ziyaret kapsamında Suudi Arabistan’a geldi.
Bakan Fidan, Bakan Güler ve Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, başkent Riyad’da düzenlenen Pakistan, Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki Mekke İttifakı'nın Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısına katıldı.