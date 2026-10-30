Polonya'da Anayasa Mahkeme Başkanı Bogdan Swieczkowski ve Yardımcısı Bartlomiej Sochanski, mahkemenin çalışmasını engelledikleri gerekçesiyle 1 ay süreliğine açığa alındı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Polonya'da Anayasa Mahkemesi Başkanı ve yardımcısı görevden alındı! Darbe iddiası Cumhurbaşkanı Nawrocki'nin uçağını geri döndürdü Polonya'da Anayasa Mahkemesi Başkanı Bogdan Swieczkowski ve Yardımcısı Bartlomiej Sochanski, mahkemenin çalışmasını engelledikleri gerekçesiyle 1 ay süreyle açığa alınırken, bu durum ülkede darbe girişimi tartışmalarına ve gerilime yol açtı. Mahkeme internet sitesinden yapılan açıklamada, iki ismin Genel Kurul'un toplanmasını engelledikleri ve hakim heyetlerini kanuna aykırı belirledikleri gerekçesiyle açığa alındığı, başkanlık görevine geçici olarak Anna Korwin-Piotrkowska'nın getirildiği bildirildi. Adalet Bakanı ve Genel Savcı Waldemar Zurek, iki ismin dokunulmazlıklarının kaldırılması ve cezai sorumluluğa tabi tutulmaları amacıyla 50 ciltlik soruşturma dosyasını mahkemeye iletti. Mahkemenin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, internet sitesinin hukuka aykırı şekilde ele geçirildiği belirtilerek yaşananların hükümet kaynaklı bir darbe girişimi olduğu iddia edildi. Senegal'e giden Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki gelişmeleri İspanya semalarında öğrenerek uçuşunu yarıda kesip ülkeye dönme kararı aldı. Görevden almalara tepki gösteren ana muhalefetteki PiS yöneticileri mahkeme önünde toplanırken, polis binaya girmeye çalışan 3 kişiyi gözaltına aldı.

GÖREVDEN ALMA NEDENİYLE MAHKEME AÇIKLAMA YAPTI

Mahkemenin internet sitesinde yayınlanan açıklamada, Genel Mahkemelerin Yapısına İlişkin Kanun'un 130. maddesine dayanılarak Bogdan Swieczkowski ve Bartlomiej Sochanski'nin Polonya Parlamentosu tarafından usulüne uygun biçimde seçilmiş tüm hakimlerin katılımıyla Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nun toplanmasını engelledikleri, Anayasa Mahkemesi'nde davalara bakacak hakim heyetlerini kanuna aykırı biçimde belirledikleri belirtildi.

Polonya Adalet Bakanı ve Genel Savcısı Waldemar Zurek, Swieczkowski ve Sochanski'nin dokunulmazlıklarının kaldırılması ve cezai sorumluluğa tabi tutulmaları için 50 ciltlik soruşturma dosyasını Anayasa Mahkemesi'ne ilettiğini bildirirken, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı görevine ise geçici olarak mahkemedeki en kıdemli olan Hakim Anna Korwin-Piotrkowska'nın getirildiği duyuruldu.

DARBE GİRİŞİMİ İDDİASI

Öte yandan ülkede Başbakan Donald Tusk hükümeti tarafından darbe girişiminde bulunulduğu iddia edildi.

Mahkemenin resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada internet sitesinin hukuka aykırı şekilde ele geçirildiği ileri sürülerek yaşananların darbe girişimi olduğu belirtildi.

CUMHURBAŞKANI NAWROCKI UÇAĞINI GERİ ÇEVİRDİ

Yarın Senegal'de resmi temaslarda bulunacak olan Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, haberi İspanya semalarında alınca yurda dönme kararı aldı.

Nawrocki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Böyle bir zamanda Cumhurbaşkanı'nın Polonya'da olması gerekiyor. Senegal'e uçuşumu yarıda kesiyorum. Geri dönüyorum.” ifadelerini kullandı.

BAŞBAKAN TUSK: HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KURMAK BİZİM GÖREVİMİZ

Başbakan Tusk ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hukukun üstünlüğünü yeniden tesis etmek bizim görevimizdir. PiS iktidarının yıllarca süren hukuksuzluğunun ardından bu zor, zaman zaman sancılı bir süreçtir ve kararlı adımlar atılmasını gerektirir. Başka bir yol yok." ifadelerini kullandı..

MAHKEME BİNASINA GİRMEYE ÇALIŞAN 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Anayasa Mahkemesi Başkanı Swieczkowski ve Yardımcısı Sochanski'nin görevden alınması kararı, ana muhalefetteki Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) tarafından tepkiyle karşılandı. PiS Genel Başkanı Jaroslaw Kaczynski başta olmak üzere parti yöneticileri ve bazı vatandaşlar Anayasa Mahkemesi'nin önünde toplanırken, mahkeme önünde yoğun güvenlik önlemleri alan polis binaya girmeye çalışan 3 kişiyi gözaltına aldı.

SİYASİ ANLAŞMAZLIK ANAYASA MAHKEMESİNİN ÇALIŞMALARINI DURDURDU

Varşova Polisi, Anayasa Mahkemesi binasında, mahkeme hakimi Anna Korwin-Piotrowska'nın hakimlerin ve mahkeme çalışanlarının can güvenliğine yönelik tehdit oluşabileceği yönündeki bildirimi üzerine yasal görevleri kapsamında çalışma yürüttüğünü açıkladı.

Polonya'da yargı atamaları konusunda uzun süredir devam eden siyasi anlaşmazlık, Anayasa Mahkemesinin çalışmalarını fiilen durma noktasına getirmiş durumda.



