Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 15:50
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 15:50

Başbakan ve üst düzey yetkiliye ölüm çağrısında bulundu! Polonya'da ikinci gözaltı

Polonya'da Başbakan Donald Tusk ve diğer üst düzey yetkililerin öldürülmesi çağrısında bulunan kişi gözaltına alındı.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Başbakan ve üst düzey yetkiliye ölüm çağrısında bulundu! Polonya'da ikinci gözaltı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 15:50
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 15:50

Başbakanı Donald Tusk ile Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz'e suikast planlayan bir kişi gözaltına alındı.  Hükümet Sözcüsü Adam Szlapka, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, 46 yaşındaki bir kişinin ülkenin batı-orta kesimindeki Oborniki kasabasında 12 Ekim’de gözaltına alındığını açıkladı.

Başbakan ve üst düzey yetkiliye ölüm çağrısında bulundu! Polonya'da ikinci gözaltı

ÖLÜM ÇAĞRISINDA BULUNDU

Szlapka, şüphelinin, aralarında Başbakan Tusk ve Polonya Parlamentosunun alt kanadı Sejm’in Başkanı Wlodzimierz Czarzasty’nin de bulunduğu Polonyalı yetkililerin öldürülmesi için internette alenen çağrıda bulunmakla suçlandığını belirtti.

Şüpheli ayrıca Başbakan Yardımcısı ve Milli Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ve diğer yetkililere hakaret etmekle de suçlandı.

Tusk ve Milli Savunma Bakanı Kosiniak-Kamysz’a e-posta yoluyla "suikast tehdidi"nde bulunan bir şüpheli, 11 Ekim’de gözaltına alınmıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Havada böcek paniği: Yolcular ısırıklara maruz kaldı, uçuş iptal edildi
Canlı yayında gözaltına alındı, o anlar kameraya böyle yansıdı
ETİKETLER
#polonya
#Donald Tusk
#Wladyslaw Kosiniak-kamysz
#Adam Szlapka
#Oborniki
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.