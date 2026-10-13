Başbakan ve üst düzey yetkiliye ölüm çağrısında bulundu! Polonya'da ikinci gözaltı

Polonya Başbakanı Donald Tusk ile Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz'e suikast planlayan bir kişi gözaltına alındı. Hükümet Sözcüsü Adam Szlapka, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, 46 yaşındaki bir kişinin ülkenin batı-orta kesimindeki Oborniki kasabasında 12 Ekim’de gözaltına alındığını açıkladı.

ÖLÜM ÇAĞRISINDA BULUNDU

Szlapka, şüphelinin, aralarında Başbakan Tusk ve Polonya Parlamentosunun alt kanadı Sejm’in Başkanı Wlodzimierz Czarzasty’nin de bulunduğu Polonyalı yetkililerin öldürülmesi için internette alenen çağrıda bulunmakla suçlandığını belirtti.

Şüpheli ayrıca Başbakan Yardımcısı ve Milli Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ve diğer yetkililere hakaret etmekle de suçlandı.

Tusk ve Milli Savunma Bakanı Kosiniak-Kamysz’a e-posta yoluyla "suikast tehdidi"nde bulunan bir şüpheli, 11 Ekim’de gözaltına alınmıştı.