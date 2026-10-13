Havada böcek paniği: Yolcular ısırıklara maruz kaldı, uçuş iptal edildi

Avustralya'dan İtalya'ya giden yolcu uçağını tahtakuruları bastı. Qantas'a ait uçak, 9 Ekim'de Batı Avustralya eyaletindeki Perth kentinden İtalya'nın başkenti Roma'ya sefer düzenledi. Bu uçuşta yolcular böcekler tarafından ısırıldı.

Şikayetler üzerine yolculara kaşıntıyı giderecek antihistaminik ilaç verildi. Fakat uçuşun ardından ilaç stoku da tükendi.

UÇAK TEMİZLENDİ

Roma'dan Perth'e yapılması planlanan yaklaşık 17 saatlik dönüş iptal edildi. Uçakta tahtakurusu istilası tespit edilmesi üzerine Boeing 787 Dreamliner tipi uçağın kapsamlı şekilde temizlenmesine karar verildi.

Uçuşun iptal edilmesi nedeniyle yolcular için konaklama imkanı sağlandı. Ayrıca yolcuların 48 saat içinde gerçekleştirilecek alternatif bir seferle seyahat edebilmesi için düzenleme yapıldı.

ŞİRKETTEN ÖZÜR AÇIKLAMASI

Qantas hava yolu şirketi, uçuşun iptal edilmesiyle ilgili açıklama yaptı. Şirket, bazı ekonomi sınıfı koltuklarda ortaya çıkan sorun nedeniyle uçağın derinlemesine temizlendiğini bildirdi.

Yolculardan yaşanan aksaklık nedeniyle özür dileyen şirket, temizlik işlemi için uçuşun iptal edildiğini belirtti.